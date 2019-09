Tallinna ja Tartu kinodes toimub Alfred Hitchcocki retrospektiiv

Eva Näripea sõnul tunneb Eesti publik sageli Hitchcocki peamiselt tema 1954. aastast 1964. aastani valminud virtuooslike põnevike kaudu. Thrilleritel on aukoht ka tema koostatud filmivalikus. "Märksa vähem teatakse aga seda, et enne, kui Hitchock 1920. aastate keskpaiku režissööritooli hõivas, tegutses ta muuhulgas dekoratsioonikujundaja ja kunstnik-lavastajana, olles iseäranis sisse võetud Saksa ekspressionistliku filmi hallutsinatoorsetest ruumidest ja deformeerunud vormikeelest", selgitas Näripea.

"Hitchcocki filmides on nii mõnedki dramaatiliste pöördepunktidega seotud kinnismotiivid just arhitektuurset laadi, nagu trepp või aken," ütles kuraator ja selgitas, et unikaalselt hitchcocklik narratiivi, sündmuste, tegelaskujude ja tegevusruumide kontrapunkt annab tõuke ka retrospektiivi filmivalikule.

Kokkupuuted Saksa filmikunsti ja -tööstusega jätsid sügava jälje kogu Hitchcocki loomele, pannes ta mõistma, et pilt võib olla mõjukam kui sõna ning et ruumid kõnelevad sama paljuütlevalt kui neis liikuvad tegelased. "Õigupoolest mängis tegevuspaikade ilme ja olemus paljudel juhtudel Hitchcocki silmis kaalukat rolli juba stsenaariumi kirjutamise staadiumis ning ehitatud keskkond on tema filmides pea alati narratiiviga tugevalt läbi põimunud," tõdes ta.

Retrospektiivi programm kinos Sõprus:

24. oktoobril kell 18.30 "Üürnik" / "The Lodger: A Story of the Londong Fog" (1927)

25. oktoobril kell 18.30 "Sabotaaž" / "Sabotage" (1936)

26. oktoobril kell 18.30 "Rebecca" (1940)

27. oktoobril kell 18.30 "Köis" / "Rope" (1948)

28. oktoobril kell 18.30 "Tagaaken" / "Rear Window" (1954)

29. oktoobril kell 18.30 "Loode kaudu põhja" / "North by Northwest" (1959)

30. oktoobril kell 18.30 "Marnie" (1964)

Retrospektiivi programm Tartu Elektriteatris:

25. oktoobril kell 19.00 "Üürnik: lugu Londoni udust" / "The Lodger: A Story of the Londong Fog" (1927)

26. oktoobril kell 19.00 "Sabotaaž" / "Sabotage" (1936)

27. oktoobril kell 19.00 "Rebecca" (1940)

29. oktoobril kell 18.00 "Köis" / "Rope" (1948)

30. oktoobril kell 21.30 "Tagaaken" / "Rear Window" (1954)

31. oktoobril kell 18.30 "Loode kaudu põhja" / "North by Northwest" (1959)

1. novembril kell 18.30 "Marnie" (1964)