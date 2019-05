Suri "Twin Peaksi" osatäitja Peggy Lipton

"Lahkudes olid tema kõrval nii tütred kui ka nõbud," kinnitasid ametlikus teates Peggy Liptoni tütred Rashida ja Kidada ja lisasid, et nad on õnnelikud iga hetke üle, mis nad oma emaga veeta said. "Me ei suuda praegu kõiki tundeid sõnadesse panna, aga seda saame küll öelda, et Peggy oli ja jääb meie jaoks justkui majakaks, nii siin maailmas kui teistpoolsuses, ta on alati osa meist."

Oma karjääri alustas telesarjades "Bewitched" ja "The Alfred Hitchcock Hour", kuid saavutas suurema tuntuse 1968. aastal, kui liitus krimisarjaga "The Mod Squad", kus ta kehastas üht peaosalistest, vahendas Pitchfork. Pärast muusiku Quincy Jonesiga abiellumist 1974. aastal ja kahe lapse sündi oli ta mõnd aega näitlemisest eemal. Lipton oli Quincy Jonesiga abielus 1990. aastani.

1990. aastal sai ta aga keskse rolli David Lynchi telesarjast "Twin Peaks", mis jäi ka Peggy Liptoni karjääri suurimaks tööks. Ta astus üles nii sarja esimeses kui teises hooajas 1990.-1991. aastatel, ühtlasi 1992. aastal valminud filmis "Twin Peaks: Fire Walk with Me". Lipton jõudis ekraanile ka "Twin Peaksi" kolmandas hooajas, mis valmis 2017. aastal.

Peggy Liptoni suuremateks filmitöödeks olid Kevin Costneri lavastatud "The Postman" 1997. aastal, romantiline komöödia "When in Rome" 2010. aastal ja "A Dog's Purpose" 2017. aastal.