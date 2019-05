Suri legendaarne näitleja ja muusik Doris Day

Doris Day suuremat filmitööde hulka kuuluvad režissöör Michael Gordoni 1959. aasta linateos "Pillow Talk", mille eest pälvis ta ka parima naispeaosa Oscari nominatsiooni; Alfred Hitchcocki 1956. aasta "The Man Who Knew Too Much" ja David Butleri 1953. aasta "Calamity Jane", mis võitis ka parima filmimuusika Oscari, vahendas Variety. Oma filmikarjääri lõpetas ta 1968. aastal Howard Morrise filmiga "With Six You Get Eggroll".

Pärast filmikarjääri mängis ta veel 1968. kuni 1973. aastani telesarjas "The Doris Day Show", mille järel loobus ta nii näitlemisest kui ka muusikast. Oma viimase albumi "My Heart" andis ta välja 2011. aastal, jõudes 89-aastasena isegi Briti albumitabelisse.

Oscaritel pälvis Doris Day oma karjääri jooksul vaid ühe nominatsiooni, kuid Kuldgloobustel saatis teda suurem edu – ta oli parima naispeaosatäitjana nomineeritud filmidega "The Tunnel of Love", "Pillow Talk", "Midnight Lace", "Billy Rose's Jumbo" ja "Move Over, Darling". 2009. aastal pälvis ta Grammy muusikaauhindadel ka elutööpreemia.