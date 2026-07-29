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Suri filmist "Once" tuntud Glen Hansard

Film
Glen Hansard ja Markéta Irglovága filmis
Glen Hansard ja Markéta Irglovága filmis "Once" Autor/allikas: kaader filmist / Outnow
Film

Iiri laulja ja laulukirjutaja Glen Hansard suri 56-aastasena. Hansard hukkus 29. juulil Dublinis toimunud mootorrattaõnnetuses.

Hansard sündis 21. aprillil 1970. aastal Dublinis ning alustas oma muusikukarjääri tänavamuusikuna. 1990. aastal asutas ta ansambli The Frames, millest kujunes üks Iirimaa mõjukamaid alternatiivroki kollektiive.

Rahvusvahelise tuntuse saavutas Hansard 2007. aastal filmiga "Once" (eesti keeles "Ükskord"), milles ta mängis ja mille muusika loomisel osales. Koos Markéta Irglovága kirjutatud ja esitatud laul "Falling Slowly" tõi neile 2008. aastal parima originaallaulu Oscari. Filmist kasvas välja ka samanimeline Broadway muusikal, mis pälvis 2012. aastal kaheksa Tony auhinda. Lisaks kuulus Hansard koos Irglovága duosse The Swell Season.

Hansard andis välja viis sooloalbumit, neist viimane ilmus 2023. aastal. Tema teine sooloplaat "Didn't He Ramble" (2015) pälvis Grammydel parima folkalbumi nominatsiooni.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Reuters

kirjandusministri juures

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