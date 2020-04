KEVADE SAABUMISEL







see on elu erutavaim kevad

see kevad kui kool saab läbi

see kevad kui tüdrukutel on jälle

kaisukaru ja poistel veepüstol

siis on tunne et kevad on käes

siis on tunne et talv on läbi

siis on tunne et kogu senine elu

oli talv ja nüüd on käes kevad

suur ja erutav vabaduse tunne

midagi nii uutt polegi seni olnud

pärast sündimise hetke alguses

aga see on kõikk ununenud

mis on selle kõrval lego jõuludeks

mis on selle kõrval jalgratas tossud

esimene koolipäev diplom ujumises

ilutulestik sõdurimüts käekell

mis on selle kõrval veekeskus

telefon arvuti oma videokanal

mis on selle kõrval see suudlus

hiljuti võililli täis pargis

ah ei see on osa sellest kevadest

see on osa sellest vabadusest

see on osa soojast päikkesest

osa uuest elust mis kuskil ees

persse need mudelid funktsioonid

Kureishi Murakami Lessing Pelevin

difraktsioon määramatusseos

poolestusaeg fotoefekt ioonid

seal kuskil on suur ja päris elu

uus maailm hästi särav ja avar

tean et see on olemas see on ees

see algab nüüd ma tunnen seda

2020