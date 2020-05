Kondase keskus ja Viljandi vana veetorn avavad jälle uksed

Teisipäeval, 12. mail avatakse Kondase keskus ning laupäeval, 16. mail vana veetorn.

Viljandi Sakala keskuse direktori Jaanus Kuke sõnul soovitakse hoida kultuuriasutusi kinni nii vähe kui võimalik.

"Oleme seetõttu valmis avama Viljandi vana veetorni ja Kondase keskuse, et inimestel oleks piiratud liikumiskeskkonnas mõni valikuvõimalus juures.

Tõsi, korraga pääseb nii veetorni kui Kondase keskusse vähem inimesi, kui harjunud oleme, aga loodan, et inimesed seda võimalust ikkagi kasutavad," ütles Kukk.

"Avame 12. mail Kondase keskuse kriisiaja eelses olekus, kuid juba juuni algul kavandame uusi väljapanekuid," ütles Kondase keskuse kuraator-juhataja Mari Vallikivi. "Kiire plaanide ümbertegemine pole meile tegelikult midagi uut. Igas kriisis on kindlasti ka midagi head, nimelt olen saanud tegeleda meie kunstikogu korrastamisega, eesmärgiga seda avalikuks muuta ning uue kodulehekülje ehitamise ja e-poe avamise ettevalmistamisega."

Kondase keskuse kevadised ja suvised näitused ja sündmused on eriolukorra tõttu muutunud. Paul Kondase 120. juubeli üritused (multimeediakava ja töötoad) on lükatud sügisesse. Kolmest suvisest välisnäitusest on hetkel kindel, et Berliinis ja Tel Avivis resideeruva kunstniku näitus lükkub järgmisse aastasse.

Helsingisse valmis transporditud tööd näitusele "Dorti ja lilli" ootavad samuti kättesaamise võimalust nagu ka Venemaalt tulema pidanud näitus, mis ootab piiride avanemist.

"Ehk kunagi suve teisel poolel see ka õnnestub. Välisnäituste ettevalmistus on kestnud kaua ja loodame, et see ei ole olnud päris tühi töö," selgitas Vallikivi.

Viljandi vana veetorn ootab püsiväljapanekut ja kaunist vaadet nautima 16. maist.

Jaanus Kuke sõnul on eriolukord küll lõppemas, kuid viiruse leviku tõkestamiseks ning kõigi hea tervise säilimise nimel peavad nii veetorni kui Kondase Keskuse külastajad kohanema mõningate piirangutega ning järgima uusi reegleid.

Kondase Keskuse ekspositisioone pääsevad korraga vaatama kuni viisteist inimest, veetorni saab korraga siseneda kaks inimest või üks pere. Külastajatel palutakse mõlemas kohas kanda maski või muud hingamisteid kaitsvat katet, hoida näitusesaalides teistega distantsi ning desinfitseerida käsi nii näitusele tulles kui sealt lahkudes.

Nii Kondase keskus kui Viljandi vana veetorn on augusti lõpuni avatud iga päev kell 11--18 ning alates septembrist kolmapäevast pühapäevani kell 10--17.

Sakala keskus ja Viljandi Avatud Noortetuba jäävad eriolukorra lõpuni suletuks.