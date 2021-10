Kondase keskuses näeb erilist näitust parandatud esemetest

"Maailmaparandajad" on ruum, kus kohtuvad idealistid, vaiksed mässajad, loojad ja jutuvestjad. See on kogum inimestest, lugudest ja asjadest, mis ühendavad tänase ja olnu eelseisvaga, väärtustades tehtud vigu ning nähtavalt loodud parandusi. Olgu siis ajend vastuhakk valitsevale tarbimiskultuurile, minevikukogemuse säilitamine, südamesoojus lähedase vastu, praktiline meel või vigade parandus.

Viljandi linn kannab alates 2019. aastast UNESCO loovlinnade võrgustikus käsitöö- ja rahvakunstilinna tiitlit. Linnameister Triin Amur on kokku toonud üle kahekümne armastatud ning eriliselt parandatud eseme koos juurde räägitud legendidega. Koos Karoliina Kreintaali tehtud fotodega kutsuvad nad kohtuma maailmaparandajate endi, nende eriliselt hoitud asjade ja jagatud lugudega.

Näitusega kaasnevad mitmesugused külastajatele mõeldud tegevused, töötoad ning korjatakse lugusid parandatud esemetest.

Näitus jääb avatuks kuni 12. detsembrini.