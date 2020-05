Vene Teater mängib lavastust "Eesti matus" vabas õhus

"Eesti matus" räägib ühe Eesti pere elust, mis on paljuski sarnane tuhandete teiste perede lugudega. Teine maailmasõda, nõukogude vangilaagrid, kommunistlik minevik - terve 20. sajand läbib tõelise tormina vana Andrese saatust, nagu ka tema koduste ja naabrite oma. Ta on terve elu tööd rüganud, terve elu on töö olnud tema olemise mõte, mitte keegi, mitte kunagi ei ole näinud vana Andrest tegevusetult istumas... Ja vana Andres sureb tööd tehes. Naabrid leiavad mehe lamamas puuriida ääres, kirves käes.

Matustele koguneb terve Andrese suguvõsa, sealhulgas tema 25-aastane lapselaps Andres-noorem. Väikese poisina sõitis ta koos vanematega siia tihti. Kuid oma südames vihkab noor Andres maaelu - see on tema jaoks võõras maailm, kus võimutseb raske ja vihatud töö, ihnus ja vaesus. Tundub, et noore Andresega saab lõpu selle pere patriarhaalne eluviis ja keeruline saatus.

Vene teatri lavastuses "Eesti matus" teevad kaasa Eduard Tee, Katrin Sutt, Larissa Savankova, Artjom Garejev, Sergei Tšerkassov, Leonid Ševtsov, Juri Žilin, Jelena Jakovleva, Jekaterina Kordas. Etendustel on sünkroontõlge eesti keelde.

Lavastust mängitakse 1., 2., 8. ja 9. augustil algusega kell 18 ning 4., 5., 6. ja 7. augustil algusega kell 19. Muuseumi väravad on teatrikülastajatele avatud tund enne etendust.