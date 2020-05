Pärnu alternatiivroki esindaja Sibyl Vane on tulnud esimese aastakümne täitumise ajaks välja kolmanda kauamängivaga "Duchess". Hertsoginnaprojektiga alustati aastal 2018 ning esialgu akustilistel instrumentidel kirjutatud lood aitas albumivormi salvestada Siim Mäesalu. Esikaane sinine, lapsepõlvekodule omane tapeedimuster on foon, millelt "Duchess" tagasi noorusaega põikab. Lisaks pidavat LP märkima omamoodi tänukummardust emadele ning naiseeskujudele bändiliikmete eludes.

Plaat, mille üheks teemaks on identiteediotsingud ("Boy or a Girl"), kiirgab paralleelselt teatavat 2000ndate energiat ning loos "I Want You" meenub muusikaliselt kohati isegi varajane The Strokes. Jah, Sibyl on meloodilisem ja viimistletum, kuid samas mitte ka nii peen, et neis ei tunneks muu hulgas ära garaažiroki algeid, mida esindab rifitihe "I Was a Good Girl". Kuivõrd võiks eeldada, et minevikku vaadeldakse romantiseerivalt positsioonilt, siis möödanik pole siin kapseldunud ühemõtteliselt positiivsesse mälu-helipilti. Kerge melanhoolse varjundi, ent mängleva tempoga astutakse palas "I Hate Summer" irooniliselt ja kahetähenduslikult dialoogi personifitseeritud suvega; "I Don't Drive" lahkab aga tõsielul põhinevat hirmu autosõidu ees.

"Duchess" on rohkelt pakkuv album, mis suudab vaatamata erikõlalisusele – kauamängiv algab popimaigulise eurolooga "Thousand Words" ja lõpeb plaadi kantriliku nimipalaga – kuulaja mällu talletuda.