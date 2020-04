Sibyl Vane läks plaadi salvestamiseks ajas tagasi

Saates "OP" on neljapäeval külas Helena Randraht ja Heiko Leesment ansamblist Sibyl Vane, kel ilmus uus album "Duchess". Nad tõdesid, et lähenevad plaadi salvestamisele väga vanamoodsalt ja uue albumiga läksid veelgi ajas tagasi ning jätsid sinnapaika ka elektri.

Uut albumit küpsetas Sibyl Vane umbes aasta aega, märkis Randlaht. "Aega läks kindlasti vähem kui eelmise plaadiga [omanimeline, ilmus 2017 – toim]. Kindlasti läks teist teistmoodi kui eelmise plaadiga ja ka emotsioon oli hoopis teine. Meie jaoks täiesti teistsugune."

Leesment ütles, et nad on muusika kirjutamise mõttes vanamoodne bänd. "Vanasti saadi kokku, mängiti, kui ei sobinud, mängiti veel. Me sellist digitaalset, et arvutiga teeb keegi midagi valmis ja salvestab kuskile. Me isegi ei ole endale neid salvestustehnika selgeks teinud. Me oleme need, kes saavad kokku."

Juhtub ainult seda, et nad salvestavad proovis telefoniga mõne fragmendi, mida nad pärast kuulavad ja analüüsivad. Aga selleks, et muudatusi lauludes teha, peavad nad kõik kolmekesi kokku saama. Randlaht märkis, et nende lugude puhul läksid nad isegi veel rohkem ajas tagasi.

"Ilma elektrita isegi. Mängisime Kilingi-Nõmmel vanas majas akustiliste pillidega ja trummar koputas kitarrikohvrile ja lõi jalaga vastu puitpõrandat," rääkis Randlaht.

Uue albumi andis Sibyl Vane peale CD-plaadi ja vinüüli välja ka kassetil, mida nad ise niivõrd uueks trendiks enam muusikaaustajate hulgas ei peagi. "Kassett on ka üks vorm, mida tarbida. Ta on natuke teistmoodi, sest meil on igal asjal eraldi mastering olenevalt sellest, millelt me seda maha mängime."

Teine koht, kus nad peale Kilingi-Nõmme muusikat veel kirjutasid, oli Rootsi linn Örebro. "Me tuuritasime ja samal ajal kirjutasime," ütles Leesment. "Meil olid pillid kogu aeg kaasas. Muidu võtsime oma elektrikitarrid, efektiplokid jne kogu tavalise rokivarustuse ja siis akustilised pillid olid ka kogu aeg kaasas. Kohe, kui vaba hetk tekkis, siis me jälle kirjutasime.

Ta lisas, et nad üritasid hästi palju kirjutada ja nii palju kui vähegi võimalik. "See tunne ja aeg oli kuidagi õiged, et tuligi palju ja kiiresti."

Randlaht meenutas Sibyl Vane'i lugu "Thousand Words", millega nad osalesid 2018. aasta Eesti Laulul ja ütles, et Leesment luges selle loo kirjutamiseks läbi päris mitu lookirjutamise õpikut.

"Raamatu järgi kirjutada päris ei saa. Sul peab ikkagi mingisugune sisemine tiks olemas olema, et öelda, kas see töötab või ei tööta. See on hästi vaimne tegevus. Sul peavad kaks asja olema tasakaalus."

Leesment märkis, et pärast seda, kui album on valmis ja välja antud, siis töö alles algab. "Üks töö on see, et sa kirjutad lood valmis, teine on see, et sa salvestad nad ära. Normaalses olukorras oleks järgnenud see, et tuleb esitluste aeg. Meie jaoks tähendab see paar aastat intensiivselt ringisõitmist. Nüüd see nii ei ole. Aga nüüd me pühendame end teistele asjadele."