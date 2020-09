Ilmus võtmeteos kultuuri- ja loomemajandusest

Hesmondhalgh analüüsib kultuuritööstuses toimunud muutusi ja järjepidevust. Ta käsitleb teemat interdistsiplinaarsest vaatenurgast, ühendades kultuuriuuringute traditsioonilise ja poliitökonoomilise lähenemise. Just selline vaatenurk muudab teose oluliseks. Tegemist on oma valdkonnas ühe enim loetud ja tsiteeritud teosega, mis on asendamatu käsiraamat nii üliõpilastele kui ka erialaspetsialistidele, ent ladusalt loetav kõigile teistelegi, kellele kultuuri mõtestamine huvi pakub. Selgeks saab kultuuritööstuse toimeloogika, samuti annab raamat lugejale aimu seal kõige kiuste peituvatest võimalustest poliitiliseks ja kultuuriliseks vastupanuks.

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi popkultuuriteooria lektor Tõnis Kahu ütles, et raamat aitab leida balanssi tänapäeva avaras ja sageli arusaamatuna tunduvas popkultuuris.

"See põhjalik raamat aitab leida teoreetilist tasakaalu siis, kui tundub, et tänapäevane digitaalse meedia poolt kujundatud popkultuur on ülevoolav, efemeerne ja kõikjal pilla-palla laiali," lisas ta.

David Hesmondhalgh on 1963. aastal sündinud Briti sotsioloog ning nimekas nüüdisaegse meedia- ja kultuuritööstuse uurija. Ta töötab meedia-, muusika- ja kultuuriteaduste professorina Leedsi Ülikooli meedia- ja kommunikatsioonikoolis. Hesmondhalgh' sulest on ilmunud hulk raamatuid, nende seas muusikasotsioloogia-alane "Miks on muusika oluline" ("Why Music Matters", 2013).

Raamatu tõlkis inglise keelest Marilin Lips.

"Kultuuritööstus" ilmus Tallinna Ülikooli Kirjastuse sarjas "Gigantum Humeris".