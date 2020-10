"Mägrad hernes" alapealkirjaga "Alam-Kolkaküla kroonika järg" jätkab sarja eelmist raamatut "Eesti Ümberlõikaja". Kui viimase teemaks oli võimalus eestlusest põgeneda, siis seekord vaeb autor võimalusi Eesti suureks teha.

Kus, kuidas ja kes peaks seda tegema ja kas sel on mõtet? Kas väikerahval on tulevikku? Nagu ikka on autori firmamärgiks iroonia ja mõtisklused.