Akadeemia sõnul iseloomustab Glücki loomingut tahumata ilu, samuti tunnustasid nad teda kui autorit, kes on aastate jooksul avaldanud mitmeid väljapaistvaid teoseid. Hetkel on Louise Glück 77-aastane.

Louise Elisabeth Glück avaldas oma esimese luulekogu "Firstborn" 1968. aastal, tema järgmine kogumik "The House on Marshland" jõudis lugejate ette 1975. aastal ning sai kriitikutelt palju kiita. Oma loomingu eest on ta saanud Ameerikas mitmeid auhindu, nende hulgas näiteks Pulitzeri preemia (1993), Bollingeni auhind (2001) ning rahvuslik kirjanduspreemia (2014).

Kui varasemalt on Nobeli kirjanduspreemia antud ametlikult üle pidulikul tseremoonial detsembris, siis koroonaviiruse tõttu toimub see tänavu teisiti. Tseremoonia korraldatakse virtuaalselt ning laureaat saab oma tunnustuse kätte kodumaal.

Möödunud aastal pärjati korraga kaht kirjaniku, kuna välja anti nii 2018. kui ka 2019. aasta Nobeli kirjanduspreemiad. Tunnustuse pälvisid Poola autor Olga Tokarczuk ning Austria kirjanik Peter Handke.

Kihlveokontorite hinnangul olid kõige tõenäolisemad Nobeli kirjanduspreemia laureaadid tänavu Jamaica Kincaid ja Anna Carson, ühtlasi toodi välja Maryse Conde, Ljudmilla Ulitskaja, Haruki Murakami ja Margaret Atwoodi nimed.