Eesti keeles ilmus Haruki Murakami esseekogumik jooksmisest

Kirjastus Varrak andis välja Jaapani kirjaniku Haruki Murakami autobiograafilise esseekogumiku "Millest ma räägin, kui ma räägin jooksmisest", mille läbivaks teemaks on jooksmine. Teose on tõlkinud Margis Talijärv.

1981. aastal sulges Murakami oma Tokios asuva jazziklubi ja pühendus kirjutamisele. Samal ajal hakkas ta regulaarselt jooksmas käima, et end kirjutamise jaoks vormis hoida. Tänaseks on Murakami osalenud rohkem kui kahekümnel maratonil.

Teoses otsib autor vastust küsimusele, mida on jooks talle tema kirjaniku karjääri jooksul tähendanud ja mida tähendab nüüd, kui ta on juba üle 50-aastane ja tema tulemused on hakanud korralikust treeningust hoolimata üha halvenema. Murakami meenutab eredamaid hetki talle olulistelt jooksudelt ja võistlustelt, arutleb selle üle, kuidas nii erinevad tegevused nagu romaani kirjutamine ja jooks omavahel sarnanevad ning kuidas on jooksmine mõjutanud tema teoseid ja teda kui inimest.

Teos on inspiratsiooni ja pealkirja saanud Raimond Carveri lühijuttude kogumiku "Millest ma räägin, kui ma räägin armastusest" järgi.