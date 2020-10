Pärnu muuseumis saab näha pulmakombeid läbi aastakümnete

Suurejoonelist pulmateemalist näitust polnudki esialgu kavas, vaid muuseumi peavarahoidjal Ülli Kondil oli hoopis plaanis teha väljapanek etnograafilistest Pärnumaa tanudest. Pulmatraditsioone uurides läks aga mõte sellele, kuidas need on aastakümnetega muutunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Niimoodi saigi küsitleda inimesi, et nad räägiks oma loo. Ma alguses muidugi väga kartsin, et äkki inimesed ei taha rääkida, see on ikkagi nii emotsionaalne. Aga suurem osa läks nii õhinasse ja nii vahva oli, kuidas kõik tulid kaasa ja nad ise olid ka nii õnnelikud," rääkis Kont.

Need, kes rääkima nõustusid, on sellega väga rahul.

"Tehti lihtsalt ettepanek, pidasin mehega nõu, oli nõus ja siin me nüüd oleme, et jagada teistega. Nii kui päris pulmad, võttis ikka silma märjaks, kui seda kõike nägid," rääkis Ülle Kruusma.

"Näitusele sattusime sellepärast, et minu tuttav Piret, kes töötab muuseumis, tegi sellise ettepaneku," rääkisid Mai Vellamäe, öeldes, et näitus on väga ilus.

Pruutkleidi võib osta, aga paljud otsustavad selle tellida.

"On pruute, kes hindavad omapärasust, tahavad olla unikaalsed, ainulaadsed ja kes soovivad, et kleit sobiks täpselt tema figuurile. Pulmapäev on pikk päev, tänapäeval on ju kombeks pulmakleiti kanda algusest lõpuni, et ei vahetata kleiti. Nii et siis peab kleit olema hästi mugav ja mõnus," selgitas Pruutpaar OÜ juht Rita Kaas.

Varem käidi abielu registreerimas ametniku juures, nüüd võib ametniku kutsuda kuhu iganes.

"Minu jaoks täiesti ekstreemne ja kõige huvitavam koht oli täiesti paksus metsas puu all. Ja oligi paarile väga tähenduslik koht. Ja see oli natuke ekstreemne, sest ilm oli hästi tormine - oli vihma ja äikest," meenutas Pärnu linnavalitsuse teenistuse juhataja Kristina Artma.

Kolme kuu jooksul, kui see näitus on avatud, saab abielu registreerida ka näitusesaalis.