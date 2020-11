Balti Manufaktuur avab novembris arhitektuurihuvilistele uksed

Koostöös arendajate Hepsor kinnisvara ja Tolaram grupiga pakutakse Eesti Arhitekuurikeskuse ekskursioonidega võimalust uudistada enam kui 120-aastases hoones ning selle territooriumil. Tuur manufaktuuri territooriumil ning hoones kestab kokku 90 minutit ning ekskursioonid toimuvad eesti ja vene keeles.

Põneva ajalooga hoone pakub avastamist nii arhitektuuri- kui ka ajaloohuvilistele. Hoone ehituse planeerimisega alustati 1898. aastal arhitekt Rudolf Otto von Knüpfferi plaani järgi, kes on ka tänase Tallinna Keskraamatukogu hoone arhitekt. Manufaktuur oli üks suuremaid ettevõtteid Tallinnas, mis pakkus ühena esimestest ka naistele võimaluse tööd teha ja selle eest ka väärilist palka teenida. Tootmine lõpetati hoones 2006. aastal, pärast mida on territoorium seisnud suures osas tühjana.

Eesti Arhitektuurikeskuse juhi Raul Järgi sõnul on üks Arhitektuurikeskuse üheks missiooniks tuua arhitektuur inimestele lähemale ning hea viis selleks on just ekskursioonid hoonetes, mis muidu on suletud.

Täna arendab manufaktuuri piirkonda Hepsor kinnisvara ja Tolaram grupp, kes on territooriumile planeeritud hulgaliselt erinevaid elu- kui äriruume, samuti linnakeskkonna linnarahvale.

Eesti Arhitektuurikeskuse korraldatud ekskursioone viivad läbi professionaalsed giidid, keda ühendab huvi arhitektuuri ja selle ajaloo vastu. Lisaks Balti Manufaktuuri hoonele saab Eesti Arhitektuurikeskuse ekskursioonidega heita pilgu ka Tallinna Linnahalli. Ekskursioonide kohta leiab lisainfot Eesti Arhitektuurikeskuse kodulehelt.