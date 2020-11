Meisterjaan: kujutasin ette, kuidas kamp ürginimesi teeb lõkke ääres sellist muusikat

"Mõne loo puhul ma konkreetselt kujutasin ette mingisugust stseeni minevikust," ütles muusik ERR-ile ja kinnitas, et näiteks kasutas ta palju oksa sämpleid, plaksusid, mütsusid ja nipsusid. "Võtsin aluseks selle, et ma kasutan selliseid helisid, mis võisid olemas olla juba kiviajal, millest tuli ka albumi nimi."

"Kujutasin ette, kuidas mingi kamp ürginimesi on kuskil lõkke ääres ja teeb sellist muusikat," kinnitas Meisterjaan ja sõnas, et parmupilli võlu on lihtsuses. "Oletame, et kui sa tahad klaveriga saada tehniliselt heaks, siis sa pead palju aastaid selle nimel tööd tegema, aga parmupilliga saad suht kähku kõik tehnilised nipid selgeks."

Kuula albumit "Mälestusi kiviajast":