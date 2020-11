Etendusasutuste liit otsib mugavat viisi piletite ümbervahetuseks

"Selge on, et täna on etendusi välja müüdud rohkem kui 50 protsendi ulatuses ja ainus võimalus on, et müügiosakonnad hakkavad inimesi läbi helistama, et võimalusel vahetada piletid järgmistele etendustele," märkis EETEAL juhatuse liige Margus Allikmaa "Aktuaalsele kaamerale".

Samuti on soovituslik istuda saalis malelaua mustri järgi, et 50 protsendilist täituvust kuidagi järgida, lisas ta.

Uue kitsenduse kohaselt lubatakse üle Eesti kinno ja teatrisse korraga kuni 400 inimest, Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal on lubatud saalides kuni 50-protsendiline täituvus. Sealjuures peavad külastajad olema maskis.

Kultuuriminister Tõnis Lukase sõnul on piirangute eesmärk hoida kultuurielu lahti. Peaminister Jüri Ratas kinnitas, et valitsus kavatseb võimalikud uued meetmed vastu võtta ja kehtestada järgmise nädala esimeses pooles.