Alates 28. novembrist hakkavad kehtima teatri-, kino- ja kontserdisaalides lisapiirangud: Harjumaal ja Ida-Virumaal on saalides lubatud 50 protsendiline täituvus, teistes maakondades on saali lubatud kuni 400 inimest.

Tõnis Lukas kinnitas ERR-ile, et valitsus otsustas kehtestada teatri- ja kinosaalides publikupiirangud alates 28. novembrist. "Arvestades Harjumaa ja Ida-Virumaa veel kõrgemaid nakatumise numbreid, siis lisandub nendes piirkondades sellele piirarvule ka 50 protsendilise täituvuse nõue," sõnas ta.

Kultuuriministri kinnitusel otsustati anda kultuurikorraldajatele lisaaega, kuna väljamüüdud ürituste pileteid pole võimalik tagasi osta üleöö. "Selleks nädalaks on ka palju populaarseid etendusi välja müüdud, mistõttu saab tagasiostmist teha väikese üleminekuajaga," sõnas ta ja rõhutas, et teatrid pingutavad väga. "Igal teatril on oma konkreetne mudel, kuidas on võimalik inimestega ühendust võtta ja millised lahendusi neile pakkuda, üks variant on näiteks kevadised kordusetendused."

"Teatrijuhid on käitunud vastutustundlikult kogu sügise," rõhutas Lukas ja mainis, et osa teatreid on juba varem müünudki välja vaid pool saali. "Ühe hingetõmbega terve saali väljamüümisest on püütud hoiduda, on jäetud teatud varu, mida välja ei müüdagi," sõnas ta, lisades, et teatrid olid lisapiiranguteks valmis. "Ma usun, et nende nelja-viie päevaga saavad teatrid oma külastajatega kokkuleppele."

"Teatrites, kontserdisaalides ja kinosaalides pole ühtegi nakatumist olnud publiku hulgas, sest seal käib vastutustundlik publik, need ettevõtmised on normaalsetel kellaaegadel, saalid on kõrged ning ventilatsioon on suhteliselt hea," selgitas ta ja rõhutas, et kuigi kultuuriasutustel läheb uute piirangute valguses olukord keerulisemaks, siis pole olukord võimatu. "Riiklik tugi teatritele jääb ja ka pileteid on võimalik müüa, väljaspool Harjumaad ja Ida-Virumaad on võimalik tegelikult suur osa saale isegi täis müüa."

Allikmaa: kui ühendust ei võta, siis minge etendusele kohale

Etendusasutuste liidu juht Margus Allikmaa kinnitas ERR-ile, et kuigi kõigil teatritel on inimeste hajutamiseks erinevad meetodid, siis üks on kindel: kui pileti ostnud inimesega ühendust ei võta, siis võib etendusele kohale minna. "Publiku hajutamisel alustatakse kõige pealt suurtest broneeringutest, kui sellest ei piisa, siis ostetakse pileteid tagasi nii-öelda müümise järjekorras ehk need inimesed, kes ostsid piletid varem, saavad ikkagi etendusele minna."

Allikmaa sõnul on mitmeid variante, kuidas lahendada piletite tagasiostmist. "Üks variant on pakkuda inimestele kinkekaarte, kuid võimalik on ka tagasiostmine või näiteks kordus- ja lisaetendused."