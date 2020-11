Tõnis Lukas: mujal imestatakse, kuidas meie kultuurielu nii avatud on

Saates "Vikerhommik" oli külas kultuuriminister Tõnis Lukas, kes märkis, et riik on võimaldanud Eestis kultuurielu avatuna hoida palju enam kui teised riigid, sest siin on lisaks administratiivsetele ka käitumuslikud meetmed. Kasuks on tulnud ka koroonaga Euroopas suhteliselt kõige paremini hakkama saanud Soome inimestele sarnane rahumeelsus, usub ta.

Lukas märkis, et kultuurielu on teiste Euroopa riikidega võrreldes Eestis konkurentsitult kõige enam lahti ja olukorras, kus epideemia tungib peale, katsub riik kultuurielu jätkuvalt võimalikult avatuna hoida. Juhul kui see ei õnnestu, tuleb välja pakkuma hakata kriisipakette.

"Aga me oleme hoidnud lahti võimalikult palju ja see on leidnud ka mujalt vaadates tähelepanu või kulmukergitust, et kuidas see elu siin nii lahti on. Meil on meelelahutus ja kultuur, etendused, kontserdid, kinod praegu praktiliselt avatud."

Rääkides sellest, kas ta on eelistanud teatud tüüpi meelelahutust ja kultuuri teistele – nt teatreid klubidele – märkis Lukas, et pandeemiaolukord on lihtsalt selline, et kõik kohad ei saa lahti olla ja lõbustusasutused, mis on lahti pärast keskööd, on paraku olnud nakkusohtlikud ja pandud kõikjal mujalgi kinni.

"Statsionaarsete istekohtadega kontsertidel ja etendustel võib tõesti saali praegu täis müüa. See on väga erandlik. Me katsume seda hoida, sest asutused on väga kõvasti tööd teinud selle nimel, et see turvalisus inimestele tagada."

"Üleskutset, et ärge käige kontsertidel, teatrites – sellist üleskutset pole olnud. Üleskutse hoida distantsi on olnud."

Lukas selgitas, et juhul kui statsionaarseid kohti ei ole ja ollakse kobaras koos, siis see soodustab kohe haiguse levimist ja sellest tulenevalt kehtivad ka natuke teistsugused tingimused.

"Aga ka sellised sündmused võivad praegu toimuda kuni 750 inimesega – sellisena ei ole neid kuskil Euroopas."

Ta sõnas, et tegemist on erandliku olukorraga ja praegu on riik võimaldanud kultuurisfääris jätkata palju rohkematel inimestel kui teised riigid on seda püüdnud. Üleskutse hoida distantsi ja enne mõelda, kui kuhugi minnakse, see on tema sõnul loomulik.

"Ega keeldu ei ole, on tungiv soovitus kanda maske. See kõik on eeldus, et elu võiks üldse lahti jääda, sest kui me ei suuda seda pandeemiat kontrollida, kui nakkusnumbrid tõusevad veel, siis läheb kõik kinni nagu meie lähedal Lätis ja paljudes riikides, kus on lausa eriolukorrad."

"Valitsus ei juhi seda protsessi ainult mitte keeldude või käskudega, vaid nii, et elu saaks lahti hoida."

Lukase lootus on hoida kultuurelu nii lahti kui võimalik kuni vaktsiini saabumiseni.

"Pingutame selle nimel. Üleskutset, et ärge käige kontsertidel, teatrites – sellist üleskutset pole olnud. Üleskutse hoida distantsi on olnud. [---] Valitsus ei juhi seda protsessi ainult mitte keeldude või käskudega, vaid nii, et elu saaks lahti hoida."

Kontserdikorraldajad mõistavad Lukase sõnul päris hästi, et kultuuriminister ei saa nende jaoks rohkem teha kui ta praegu teeb.

"Osa sellist tegevust, mis on olnud üdini kommertslik, seda ei maksa ükski riik sajaprotsendiliselt kinni. Aga meil on abipaketid ka neile kontserdikorraldajatele, kes ei ole tavapäraselt riigieelarvest üldse tuge saanud. Nii et me oleme sellele mõelnud."

Lukase sõnul ei eelda keegi, et Eestis ainsana korraldataks piirideta kontserte ja muud sellist.

"Piirid on igal pool ja eestlased on suutnud oma ühiskonda lahti hoida, sest meil on lisaks administratiivsetele meetmetele ka käitumuslikud."

"Piirid on igal pool ja eestlased on suutnud oma ühiskonda lahti hoida, sest meil on lisaks administratiivsetele meetmetele ka käitumuslikud, nagu soomlastel, kes on suutnud olukorda kõige paremini kontrollida, sest nad on rahumeelsed põhjamaa inimesed. Me oleme ka sellised ja seetõttu on meil näitajad suhteliselt head ja kultuurielu lahti."

Järgmise aasta abipakettide kokkulepet veel valitsus teinud ei ole. Praegu käib otsuste tegemine sügise abipaketi osas. "Nädala või kümne päeva pärast peaks olema selge, kui palju on võimalik taotlustest rahuldada, kui palju mitte. Nii et abipakett tuleb ka nüüd, veel detsembri alguses."

Üks abihoov, millest korraldajad on rääkinud, puudutab piletite käibemaksumäära alandamist 20 protsendilt 9 protsendile. Lukase sõnul on ta selles osas ettepaneku ka esitanud ja valitsus võtab selle lauale järgmisel korral, kui nad eelarvega seotud teemasid arutavad.

Käibemaksumäära alandamine ei puudutaks mitte ainult kontserdipileteid, vaid kultuurisfääri laiemalt – ka muuseume ja tervisespordi üritusi. Lukase sõnul oleks sellest kahtlemata abi.