Ivar Murd: kino täidab endiselt oma eesmärki

"Eeldus on ikkagi see, et kui see vaktsiin piisavalt paljudeni jõuab – ja andku talle kiiret minekut praegu –, siis kinoturg taastub kiirelt. Ma arvan, et inimestel seda isu selle järele on. Ma usun, et mõned filmid liiguvadki streaming'usse ja mingisugused korrektuurid praeguses kinomaastikus tehakse niikuinii, see on paratamatu," rääkis Murd "Vikerhommikus" ja lisas, et kuna voogedastusplatvorme on juba väga palju, siis on ka loogiline, et mingid filmid enam vaid kinodes ei eslinastugi.

Samas usub ta, et väärtfilmid jäävad inimesi ikka kinodesse meelitama.

"Mida meie oleme näinud praegu, on see, et kui me toome mingisuguse klassika ekraanile – on ju teada, et see kõik on tegelikult netist kättesaadav, aga see kogemus, mida inimesed otsivad, see on nagu vinüülilt muusika kuulamine. Sa näed seda filmi saalis, mis on selle jaoks mõeldud ja koos seltskonnaga. See on hoopis teistsugune elamus ja ma arvan, et see osa kinost kindlasti jääb," sõnas Murd.

Ta lisas, et vaatamata sellele, et möödunud aastal pandeemia tõttu mitmete filmide esilinastused edasi lükati, oli kinos häid ja huvitavaid filme siiski piisavalt. Tema enda lemmikuks oli "Fred Jüssi. Olemise ilu".

"Mina arvan, et kino täidab endiselt oma eesmärki. Ma ei usu, et meil oli kino mõttes üleliia halb aasta. Oleks võinud olla igas vallas parem, aga ma siiski arvan, et oli huvitavaid filme, oli ägedaid filme, oli lõbusaid filme. Ma arvan, et kino ja liikuv pilt oli just see, mis suuresti aitas meil selle aasta üle elada. Ma arvan, et me kõik oleme tarbinud palju rohkem liikuvat pilti ja nautinud seda rõõmu, et kino saab meile maailma avada ja viia oma kodust väljapoole, olgu see siis kinosaalis või olgu see siis kodus. Ma usun, et kino on oma eesmärki täitnud oivaliselt," ütles Murd.