Ühistöökoda Naked Island avab uksed kevadel, koolitusi saab aga juba broneerida

Naked Island hakkab rentima tööruume ja tehnikat kunstnikele, disaineritele, käsitöölistele ja restauraatoritele, kelle loometöö nõuab keerukamaid tingimusi, kui pakub tavaline ateljee. Algatuse taga on kunstiprofessionaalid Rael Artel, Flo Kasearu, Bruno Kadak ja Tõnu Narro.

Kunstiteadlane ja kuraator Rael Artel ütles ERR-ile, et neil on metalli- ja puidutöökoda, keevitusvõimekus ja võimalus kasutada värvikambrit. "Lisaks on meil väliala ja projektiruumis saab asju kokku panna ja läbi katsetada," kinnitas ta ja rõhutas, et oodatud on kõik, kes tegelevad kunstiobjektide erilahenduste tootmisega selliste materjalidega, mida elutoas või arvuti taga teha ei saa.

Uus ühistöökoda asub Koplis Laevastiku tänaval ruumides, kus nõukogude ajal toodeti massiliselt kahhelplaate. "Praegu seisame ühes duširuumis, kus on seintel kasutatud Tallinna ehituskeraamika tehases toodetud kahhelplaate," mainis Artel ja lisas, et see hoone oli algselt ehituskeraamika tehase plaaditsehhi kontor.

Koolitusi saab broneerida juba praegu, töölaudu ja masinaid alates märtsist. "Koolitused, millega me praegu alustasime on sellised, et kõige lihtsam keevitmine, sepatöö algajatele ja eraldi koolitused on naistele, kes ei tunne ennast väga mugavalt suure hulga meestega koos töökojas tegutsedes," selgitas kuraator.