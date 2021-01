David Bowie sünniaastapäeva puhul ilmus kaks seniavaldamata kaverlugu

Bowie salvestas tõlgenduse Lennoni 1970. aasta loost "Mother" 1998. aastal oma pikaajalise kaastöölise, produtsent Tony Viscontiga. See pidi ilmuma Lennonile pühendatud tribuutkogumikul, kuid ei jõudnud siiski väljaandmiseni, vahendab Consequence of Sound.

Dylani 1997. aasta Grammyga pärjatud albumilt "Time Out of Mind" pärit loo "Tryin' to Get to Heaven" kaveri salvestas Bowie samuti 1998. aastal, kui töötas oma live-albumi "LiveAndWell.com" kallal, mis ilmus järgneval aastal.

Mõlemad lood ilmuvad limiteeritud kaheloolise 7-tollise vinüülina plaadifirma Rhino Records alt ja neid jõuab müügile 8147 eksemplari.

Bowie sünniaastapäeva tähistamiseks on 8. jaanuaril kavas ka kuulsatest muusikutest kubisev tribuut-veebikontsert A Bowie Celebration: Just For One Day!, kus astuvad teiste hulgas üles Trent Reznor, Billy Corgan, Perry Farrell, Gavin Rossdale, Macy Gray, Duran Duran, Anna Calvi ja Yungblud.

Pühapäeval, 10. jaanuaril möödub ühtlasi viis aastat ka Bowie surmast. Bowie sünni ja lahkumise kuule on pühendatud ka jaanuarikuine "Popikroonikad", mille teine osa laupäeval, 9. jaanuaril keskendub kitsamalt Bowie glämmiajastu esimese olulise tegelase – Ziggy Stardusti – eluringile.