Maria Valdma isikunäitus keskendub antiikajast tuntud mäletamistehnikale

Kunstniku sõnul ongi tegemist isikliku näitusega – iga ehe ja materjal kannab mingit lugu. Näituse ruumiline lahendus on samuti kunstnikult endalt, omaette kihi annab väljapanekule Helena Tulve helikujundus.

"Mälupalee" jaotub peatükkideks, mis on liigendatud materjalikasutuse kaudu. Põletatud puidu ja väärismetallide kõrval on Valdma esimest korda kasutanud ka portselani, mis on ta enese sõnul väga pirtsakas materjal.

"Ma ei allutanud teda endale kergelt, ma olen seotud veel oma eelmise loominguga, mis on põletatud puit, ja uue lahendusena on veel valgendatud puit," rääkis Valdma "Aktuaalsele kaamerale".

"See tööprotsess on olnud aus, pole kasutanud poest ostetud spooni või valget peitsi, millega see oleks hästi lihtne lahendada, vaid see kõik on läbinud keemilise protsessi isiklikus vannitoas."