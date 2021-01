Pärnu muuseum pani Nõukogude Eesti ajalehtede propagandafotod näitusele

Pärnu muuseumi fotokogus säilitatavad pressifotod väärivad süvenemist, seda nii piltide vaatamisel kui ka pildiallkirjade lugemisel. Enamasti on fotodel näha rõhutatult päikeseline, naerusuiste inimestega heaoluühiskond, mida Nõukogude Eesti 1950. aastate algul kindlasti ei olnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohmakas poseerimine on suurtel, näituse tarvis tehtud piltidel tuntav ja retuššimine märgatav, aga tollaegne trükitehnika varjas enamiku neist puudustest.

"Seda on kokku umbes poolteist tuhat fotot, mis on pärit Töörahava Hääle ja Pärnu Postimehe kunagisest fotokogust. Ajalooliste dokumentidena neid käsitleda ei saa, sest nad on väga tugevalt manipuleeritud, et oleks vastavuses tollase nõukogude ideoloogia, ideoloogiliste eesmärkidega. Ühelt poolt kindlasti on see teemavalik, mida üldse pildistada tohtis, mida üldse avaldada tohtis. Kõik käis tsensori käe alt läbi, fotodel on enamasti tsensori tempel taga," selgitas Pärnu muuseumi fotokogu hoidja Indrek Aija.

Fototehnilisi võtteid, nagu juba mainitud retuššimine, tuli muu hulgas kasutada piirjoonte rõhutamiseks, muidu poleks lehes midagi näha olnud. Aga tihti olid ka sellel propagandistlikud eesmärgid. Samuti kasutati kollaaži, kus teiselt pildilt välja lõigatud inimesed on vajalikku kohta kleebitud. Näitusel on ka naljakas foto ehituselt, kus telliste piirjooni on rõhutatud ja osa isegi juurde joonistatud, samuti raekoja krohvikahjustustega pilt, millest lehte jõudis kenasti parandatud variant.

"Kõik on rõõmsad. Rõõmsad inimesed. Mõne foto peal on ka tõesti näha, kus retušeerija on pidanud seda natukene morni või tusast, tõsist nägu naeratavamaks tegema," ütles Aija.

Aga näitusel on ka pilt leivapoest, inimesed järjekorras ootamas. Ja müügil on ainult ühte sorti leiba. See oli reaalne, ilustamata elu.