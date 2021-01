Tiina Sarapu näitusel astub klaas dialoogi fondides varjul olnud töödega

Klaasikunstnik Tiina Sarapu on sisustanud tarbekunsti ja disainimuuseumi trepigaleriisse "Saladuste toa", kus klaasiga astuvad dialoogi seni muuseumi fondides varjul olnud tööd.

Juba tuttavad hallid kastid Sarapu projektist "Case Study 1", on nüüd täidetud tuntud Eesti keraamikute, tekstiili-, metalli- ja nahakunstnike loominguga. Valitud esemed annavad aimu muuseumisse kätketud pärandi rikkusest ja saladustest, mida poolvarjab üks Sarapu lemmikmaterjale -- hall klaas.

"Seintel on uus seeria "Case Study 3", kus ma panen vitriini või välja mõned lemmikud, milles ma näen eriti peenelt läbi tunnetatud maailma ja kus olen halli klaasiga tähistanud saladust, mis nendes töödes on," selgitas "Aktuaalsele kaamerale klaasikunstnik Tiina Sarapu.

"See on hästi mänguline ja põnev materjal ning sobib hästi ilmestama seda, mis on teispoolsuses või loori taga või varjatud ja siin ma olen halli klaasiga mänginud," lisas Sarapu.