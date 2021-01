Hobusepea galeriis otsitakse tasakaalu koostöö ja parasiitluse vahel

Ühisnäitusel "Parasiitlik sümbioos" vaatlevad kunstnikud Pille-Riin Jaik (Eesti/Austria) ja Miriam Esther Meyer (Taani/Mehhiko) koostööl põhinevaid käitumismustreid, rivaliteeti, modernistlikke mõttemudeleid, -raame ja materjale. Võttes arvesse nii seda, mis on kasulik nende endi kui ka näituse jaoks tervikuna. Mõisted "parasiitlik" ja "sümbioos" võivad tunduda koos paradoksaalsetena, kuid need said valitud teadlikult, et näidata duaalset võtmise ja andmise koostoimet.

Miriam Esther Meyeri jaoks pakkus "Parasiitlik sümbioos" võimalust vabaneda piiravatest töötingimustest ja tõi nähtavale hetked, millal tema kompromissivõime võis muutuda lämmatavaks.

Pille-Riin Jaik tahtis katsetada radikaalset läbipaistvust kunstimaailmas: "Me kõik oleme kelleltki midagi varastanud, isegi kui see on midagi ajaloost. Minu meelest eksisteerib siiski ka selline asi nagu eetiline vargus. See on sedasorti vargus, mis paneb asjad vohama. Alateadlik varastamine, näiteks, siis kui imetled kellegi tööd või puutud sellega tihedalt kokku. Need võivad olla ka mõtted, mis on kuidagi omased ja tunned, et pead neid edasi arendama. Sellistest ideedest ja katsetustest koosnebki "Parasiitlik sümbioos" – soovides küsitleda iseiseisva geeniuse ja tema asupaiga, Valge Kuubi müüte."

Pille-Riin Jaik (1991) on Viinis elav interdisiplinaarne kunstnik, kes töötab enamast videokunsti/performance'i kui ka skulptuuri ja installatsiooni valdkonnas. Ta on omandanud fotograafia bakalaureuse Eesti kunstiakadeemias ning magistrikraadi kunstis ja meedias (professor Constanze Ruhm) Viini kunstiakadeemias. Jaik töötab enamasti teksti, taimede, tekstiili, ülejäänud ja kasutamata materjalide/ideedega feministlikus ja klassiteadlikus diskursuses.

Miriam Esther Meyer (. 1988) on Taani/Mehhiko kunstnik, kes õpib alates 2015. aastast Carola Dertnigi juhendamisel Viini kunstiakadeemias Austrias. Oma kunstnikupraktikas on Meyer keskendunud meie käitumist ja mõtlemismustreid mõjutavate faktorite vaatlemisele, kasutades maali, skulpturaalseid objekte, videot ja performance'it. Meyer tugineb oma loomingus peamiselt psühholoogilisele ja bioloogilisele uurimusele, rakendades valitud osalejatega läbi viidud eksperimente ja harjutusi. Saadud andmekillud teisendab Meyer keerukateks maalideks või joonistusteks. Teinekord viib ta eksperimente iseenda peal läbi või läheneb teemadele narratiivi abil.

2018. aastal lõid Miriam Meyer ja Pille-Riin Jaik ühisteose "Moving Body in Aggressive Motion", mida näidati ka Fraueni filmifestivalil 2018 Viinis ning teos kandideeris ka žürii auhinnale. "Parasiitlik sümbioos" on kunstnike teine koostööprojekt.