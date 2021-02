Linnateatris esietendus Elmo Nüganeni viimane lavastus peanäitejuhina

Loo keskmes on kolm pensionipõlve pidavat tuumafüüsikut. Nende endisest töökohast saab alguse tuumakatastroof, mis rebib lahti vanad haavad ning sunnib neid üheskoos tulevikku vaatama.

"Ta oli huvitav selle pärast, et esimest korda lugedes ta petab ära, et vaatad, et siin on üks armukolmnurk ja kõik, aga tegelikult hakkab igasuguseid muid lugusid välja tulema," rääkis näitleja Piret Kalda. "See on väga põnev, et temas on natukene nagu kriminaalset ja suhete draamat ja see teebki näitemängu põnevaks."

Näitleja Hendrik Toompere sõnul on näidendis palju erinevaid kihte. "Ta toob endaga kaasa sellised küllaltki tõsised moraali- ja eetika küsimused, tähendab, et missuguseid otsuseid inimene peab oma elus langetama, et kas see siis on päris õiglane või mitte," selgitas ta. "Tegemist on füüsikutega, nad on selle ammu enda peas läbi mõelnud, aga inimene jääb inimeseks."

"Tulevad mingid seosed varasemate asjadega. Selles loos on autor kasutanud minu meelest Virginia Woolfi elemente, Stoppardilt, kes on mulle väga lähedased ja mõnusad olnud, et olen ka mänginud neid asju varem, tassisin vanadest asjadest seljakotis kaasa ka ja tuli ka uusi asju," rääkis Toompere.

Lavastus pidi Elmo Nüganeni käe all välja tulema juba möödunud aastal Laia tänava teatrisaalis. Koroonapiirangute tõttu lükkus kogu protsess edasi ja kõik tuli Salme kultuurikeskuse väikse lava jaoks ümber kohandada.

Lätlasest kunstniku Reinis Suhanovsi jaoks on see pärast sügisel esietendunud "Vanjat" teine lavastus Tallinna Linnateatris. "Mind üllatab, kuidas selle näidendi teema haakub meie eluga praegu. Siin me räägime küll tuumakatastroofist,

aga praegust koroonakriisi on sellest isegi veel raskem hoomata ja selles ma näen kogu aeg paralleeli," rääkis Suhanovs.

"Lapsed" on Elmo Nüganeni viimane lavastus Tallinna Linnateatri peanäitejuhina.