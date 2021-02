Raadio Tallinna kuu plaat. Susanna Aleksandra "The Siren"

Raadio Tallinna veebruarikuu plaat on Susanna Aleksandra ja Soome pianisti Joonas Haavisto koostöös valminud album "The Siren".

Maailma raputavate lainete kiuste, omajagu viivisega, kuid siiski, jõuab lõpuks ometi kuulajaskonna ette Susanna Aleksandra Veldi teine kauamängiv. Juba 2015. aastal albumiga "Miracles" debüteerinud Veldi on pop-jazzile jätkuvalt truu. Soome plaadifirma Eclipse Music rüpes ilmuv "The Siren" on aga eelmisest kauamängivast veelgi teadlikuma taotluse, teostuse ja veendumusega vormunud tervik.

Algselt Jaapani muusikaturule suunatud album sisaldabki mõlema, nii Haavisto kui Veldi kirjutatud laule, sekka üks uues kuues standard ("Blame It On My Youth") ning lisaks üks värskes võtmes soome rahvaviis ("Ruusu Laaksossa"). Tekstides armutakse ja hõljutakse pakatava tunde pinnal, siis võõrdutakse ja vaadatakse silma üksildusele. Küsitakse ka, milleks on meist ke egi üldse ellu kutsutud ja milline on igaühe tõeline tee.

Vokalisti ja keskse jutustajana valib Susanna Aleksandra tooni millimeetri täpsusega, ikka selleks, et luua sünergia ja tasakaal muusika ning sõnumi vahel. Seda kõike muidugi talle nii omase väljapeetuse ja elegantsiga, kus siseilma kriimudel ei lubata ilmtingimata võimust võtta ning viimistletusest saabki üks värske albumi märksõnadest. Toeks veel Joonas Tuuri kontrabassil ja Ville Pynssi trummidel, kannab "The Siren" endas põhjamaise jazzi hoovuseid, mis mõjub siinsele jazzipublikule kindlasti pärikarva paitusena.