Raadio Tallinn tähistab 15. sünnipäeva Pillikute kontserdiga

2006. aasta 15. mail esmakordselt eetrisse läinud Raadio Tallinn on juba 15 aastat inspireerinud kuulajaid kvaliteetmuusikaga ja pakkunud muusikat jazz'ist folgini. Ka oma sünnipäeva veedab Raadio Tallinn kodumaiste muusikute ja parima muusika seltsis.

Laupäeval kõlavad läbi päeva Raadio Tallinna eetris sünnipäevatervitused eesti muusikutelt ning muusikaprogrammi ilmestavad värsked kõllid Raadio Tallinna tunnusmuusikaga, mille esitajateks on Susanna Aleksandra, Siim Aimla, Karl Madis Pennar, Tobias Tammearu, Sten Valdmaa, Marianne Leibur ja Taavi Otsus. Uuenenud kõlapildi eest hoolitses helirežissöörina Andres Olema.

Pidupäeva õhtul kell 19 leevendab Raadio Tallinn kontsert-nälga värske kontsert-salvestusega, kus üles astub ansambel Pillikud kooseisus Robert Rebane, Karl Madis Pennar, Tobias Tammearu, Jeremia Kangas, Ann Mäekivi, Jana Kütt ja Marianne Leibur. Esitamisele tulevad laulud ansambli debüütalbumilt "Metsaunelm".

Raadio Tallinn on sünnipäeva puhul toonud kokku ka muusika ja kirjanduse. Koostöös kirjandusfestivaliga HeadRead on valminud neljaosaline sari eesti kirjanikest ning nende seostest muusikaga. Kodulehel kuulatavas sarjas on külas Indrek Koff, Berit Kaschan, Adam Cullen ja Carolina Pihelgas.

Raadio Tallinn on kuulatav Tallinnas ja selle lähiümbruses sagedusel 103,5 MHz ning veebist ja mobiilirakendusest kõikjal üle Eesti ning maailma.