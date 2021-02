Läti noor lavastaja taaselustab Vabal Laval garaažikultuuri

Auhinnatud läti lavastaja Elmars Senkovs võtab oma lavastuses vaatluse alla garaaži kui pelgupaiga nende meeste jaoks, kes ei oska või ei taha pidevalt muutustega kaasas käia.

"Iga inimene ei leia endas jõudu kogu aeg muutuda. Muutused ajavad segadusse, aga me ei vasta küsimusele, kas need on head või halvad," märkis Senkovs.

Nende loos on garaaž metafoor sellest, kuidas aeg muutub, aga garaaž jääb.

Läti lavastaja Elmars Senkovs. Autor/allikas: Matti Kämära

"Tegu ei ole dokumentaalse jutustusega, pigem fantaasiaga meie isade põlvkonnast. Loodame, et see lahutab meelt, aga on ka natukene sentimentaalne," lisas ta.

"Garaaž on ka see üks asi, mis meid ühendab, sest garaažid on kõikides postsovetlikes ühiskondades. Olen naernud, et garaažikultuuri võiks lausa esitada UNESCO kultuuripärandi nimistusse."

Kuraatoriprogrammi lavastus "Kaks garaaži" esietendub Vaba Lava Narva teatrikeskuses laupäeval, 20. veebruaril. Lavastust mängitakse kevadhooajal Tallinna Vaba Lava teatrikeskuses ning Tartus Eesti Rahva Muuseumi teatrisaalis. Lavastus on eesti ja inglise keeles.