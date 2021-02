Põlvamaa mees paneb kogutud mudeltraktorid põllumajandusmuuseumis näitusele

Ühel Põlvamaa põllumehel on kodus üle 1000 mudelauto. Paarist mudeltraktorist alguse saanud kogust on nüüdseks saanud kollektsioon, millest pannakse kokku näitus põllumajandusmuuseumisse.

Mudeltraktorite ja teiste masinate kogu on vajanud aastast aastasse rohkem ruumi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma mõtlesin seda, et ma kogun need mudelid, mis kolhoosil olemas on. Siis sai ise traktori peal töötama hakatud, siis vaatasin, et kogun need mudelid, mille peal olen ise töötanud. Siis vaatsin, et mudeleid tuleb aina juurde, et ma kogun 100 tükki täis, et siis aitab. 100 sai täis, siis mõtlesin, et kogun 500. Enam ei luba," selgitas mudeltraktorite kollektsionäär Janek Kalinin.

Kui kevadel jõuab mudeltraktorite kollektsioon põllumajandusmuusemisse, siis on kõigil huvilistel võimalik võrrelda suuri masinaid väikeste mudelitega.

"Need kindlasti tulevad klaasi all, see ei ole üldse küsimus, sest neid katsuda niisama ei saa. Meie eesmärk on pakkuda teist mudelit, mida saaks katsuda need, kes tahavad. Aga kollektsionääride esemed on väärtuslikud," rääkis põllumajandusmuuseumi näituste ja hariduse osakonna juhataja Ilze Salnaja-Värv.

"Kollektsionääride asi ei ole niisama, see ei ole mänguasi. See on hoopis teine maailm," rõhutas ta.