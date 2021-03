Eesti tänavafotode näitus Madridis annab läbilõike 100 aastast Eesti tänavafotos

Näitusele valitud tööd pärinevad 2020. aasta varakevadel välja kuulutatud avalikule üleskutsele vastanud fotograafidelt, Fotomuuseumi kogust ja erakogudest.

"Näituse valiku tegime lähtudes soovist anda läbilõige 100 aastast Eesti tänavafotos ja kokku oleme toonud siia 23 fotograafi 34 tööga -- on vanema generatsiooni fotograafe, on esimese Eesti vabariigi ajast, aga on ka täitsa kaasaegseid," kirjeldas kuraator Toomas Järvet.

Madridlaste sõnul kõnetas neid see näitus juba ainult seetõttu, et paljud fotod on mustvalged. "Lisaks kõik kontrastid, mida me siin näeme, eriti lapsed, kes on koos täiskasvanute ja eakatega. Siin on kontraste eri sotsiaalsete gruppide, vanuste, ajastute vahel ja see meile väga meeldis."

Mõte eesti tänavafotod Madridi viia, tuli Eesti suursaatkonnalt Hispaanias.

"Kuigi Eesti ja Hispaania kultuurid on nii mõneski mõttes väga erinevad, siis tänavad ja tänavatel toimuv on see, mis on suhteliselt sarnane nii Tallinnas, Tartus, kui ka Madridis, Sevillas ja Barcelonas," selgitas Ratnik.

"Eriti pandeemiaolukorras, kus piirangud kehtivad nii Hispaanias kui ka Eestis. Seetõttu tundus suurepärane mõte seda tänaval presenteerida, laiemale publikule ja linnaelanikule tutvustada ja see on end igati õigustanud."

Eesti tänavafoto näitus on Madridis üleval aprilli alguseni ning seejärel liigub edasi teistesse Hispaania linnadesse.