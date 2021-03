Pildid: Kersti Kaljulaid avas Madridis Eesti tänavafotograafia näituse

"Fotograafid, kes pildistavad tänavatel, ei hooma esmapilgul, millist ajaloolist rolli nad täidavad, lisaks tabavatele või jutustavatele hetkedele siin ja praegu, talletavad nad inimtekkelist kultuuri nagu moodi, arhitektuuri, inimesi või linnakultuuri laiemalt tuleviku tarbeks," sõnas Dokfoto keskuse kuraator Toomas Järvet ja lisas, et need 23 autorit, kelle abil nad näitusevaliku kokku panid, annavad loodetavasti vaatajatele aimu, kuidas 100 aasta jooksul on Eesti inimene ja tema tehiskeskkond muutunud.

Näituse kuraatorid on Airi Leon, Kristel Laur, Toomas Järvet ja Tanel Verk. Näitusele valitud tööd pärinevad 2020. aasta varakevadel välja kuulutatud avalikule üleskutsele vastanud fotograafidelt, fotomuuseumi kogust ja erakogudest. Näitus on sündinud koostöös Juhan Kuusi Dokfoto keskuse, Fotomuuseumi, MTÜ Eesti Tänavafotograafia, Ruido Photo ja Eesti Saatkonnaga Hispaanias.

Näitusega saab tutvuda Madridis alates 8. märtsist kuni 4. aprillinii, samuti 2021. aasta jooksul ka teistes Hispaania linnades.