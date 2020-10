Fotod. Eesti tänavafotograafia ülevaade sai kaante vahele

Augustis avatud tänavafotograafia väljapanekust on valminud eesti- ja inglisekeelne raamat, mis talletab kaante vahele läbilõike Eesti tänavafotograafia 40 aastast. See on Dokfoto keskuse esimene mahukam trükis, mille on koostanud kuraatorid Kristel Laur ja Toomas Järvet ning kujundanud Aadam Kaarma.

Raamatusse on koondatud tööd Eesti tänavafotograafia 40-aastasest ajavahemikust, mis algab tinglikult 1980. aastast – sügavast Nõukogude ajast. Lisaks on raamatus 1990. aastate alguses toimunud Eesti taasiseseisvumise ning 1990. aastate Lääne kultuuri mõjutustega töid ja uue millenniumi tänavapildid avavad eestlasele juba tuttavama, kuid omas ajas olulisi muutusi toonud ajalise perspektiivi. Raamatusse koondatud tööde ajaline trajektoor lõpeb 2020. aastaga.

Raamatu ühe koostaja Toomas Järveti sõnul on oluline, et sellisest ajaloolisest hetkest Eesti fotomaastikul jääb püsiv jälg, sest tänavafotograafia täidab lisaks autorite kunstilisele eneseväljendusele ka ajaloolist rolli tänavapildi talletamisel tulevastele põlvede jaoks.

Raamatus on kokku 90 tööd järgnevatelt autoritelt: Aare Leinpere, Aiki Järviste, Ain Protsin, Andres Teiss, Andrii Mur, Ardi Kivimets, Arno Saar, Aron Urb, Eino Pärnamets, Erko Ever, Eve Toomla, Harald Leppikson, Heiki Sirkel, Heikki Leis, Indrek Pleesi, Iris Kivisalu, Josif Brašinski, Jüri Talts, Kalju Suur, Kalmer Allik, Maiké Tubin, Mark Raidpere, Martin Murusalu, Mati Hiis, Matt Anso, Mihkel Ulman, Olev Kõll, Oskar Vihandi, Peeter Langovits, Priit Loog, Rait Tuulas, Reelika Vilt, Sanna Larmola, Sven Ustintsev, Targo Miilimaa, Tiina Kõrtsini, Tobias Tikenberg, Tõnu Noorits, Väino Meresmaa ja Ülo Josing.