Peeter Langovitsi uus fotonäitus kujutab Pariisi 1990. aastate alguses

Peeter Langovitsi fotonäitusel "Tagasivaade – Pariis 1991, 1992" on väljasa tööd, mis kujutavad Pariisi ning emotsioone sellest linnast eestlaste jaoks märgilisel perioodil – vahetult pärast iseseisvuse taastamist, kui piirid avanesid.

Näitus valmis koostöös Prantsuse Instituudiga ning on pühendatud Eesti-Prantsuse diplomaatiliste suhete 100. aastapäevale, mida tähistatakse 26. jaanuaril.

Pariisi pealinna jäädvustas hingelt tänavafotograaf Langovits pärast Eesti taasiseseisvumist kahel järjestikusel aastal tööreisidel. "Töövälisel ajal tutvusin linnaga seal sihitult ringi uidates, jäädvustades kõike, mis meeli erutas. Nii arhitektuuri kui inimesi tänaval, argisituatsioone ja kõige tavalisemaid asju. Kuigi olen ka hiljem Pariisis viibinud, mõjub toona jäädvustatu erilisena – need olid esmaemotsioonid, see oli sõõm vabadusest, mulle võõrast ja lõputuna tunduvast keskkonnast."

Inspiratsiooni fotode avaldamiseks sai Langovits Tõnu Õnnepalu raamatust "Pariis". "Õnnepalu kirjeldab muutusi, mis selles linnas 25 aasta jooksul on toimunud ning mulle meenusid kaadrid, mida seal umbes samal ajal jäädvustasin. Tundsin, et fotod olid jäänud teenimatult karpidesse riiulile tolmuma," rääkis fotograaf. "Toona vaid ainueksemplaridena kopeeritud ligi 400 fotot on praeguseks osake lähiajaloost."

Näitusel ei näe pelgalt Pariisi tavapäraseid vaatamisväärsusi. "Ma ei tee siin suuri üldistusi ei Pariisist ega prantslastest, pigem pakun näitusega äratundmisrõõmu ja võimalusi märgata aastatega toimunud muutusi, aga ka sedagi, et turistimagnetite kõrval võib leida palju põnevat."

Väljapanekule pakub lisa Peeter Langovitsi tütre Greesi Desiree Langovitsi samal ajal Viimsi Raamatukogus eksponeeritav fotonäitus "hipstaROME". Mõlemaid näitusi saab Viimsi raamatukogus vaadata kuni 28. veebruarini.