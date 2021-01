Peeter Langovits: tänav on minu jaoks nagu teater

Fotograaf Peeter Langovitsi näitusel "Tagasivaade – Pariis 1991, 1992" näeb tema esmaseid emotsioone reisist suurlinna vahetult pärast Eesti iseseisvumist. Langovits rääkis Klassikaraadio saates "Delta", et talle on alati meeldinud püüda emotsioone ennast ümbritsevast keskkonnast ja tänav on justkui teater, kus kunagi ei tea, mis järgmisena juhtub.

"Pariisi näituselgi pole ühtegi kaadrit, mis oleks lavastatud," rääkis Langovits. "Kas need on tänava peal muusikud, või suvalised soliidsed daamid minust möödumas või daam koerakesega jalutamas või mõni kodutu. Ma olen püüdnud neid jäädvustada selles keskkonnas, mis nad on ja sellisena, nagu nad mulle mõjusid."

"Minu jaoks on tänavafotograaf see inimene, kes elab nii-öelda loomulikus keskkonnas ja haarab sealt just teda erutavaid hetki ja püüab läbi nende anda oma emotsioone sellest keskkonnast, kuhu sattunud on," selgitas ta. "Tänav on nagu teater minu jaoks, ma ei tea, mis seal hakkab toimuma järgmine hetk ja see ongi põnev."

Tänapäeval on tänaval võõraste inimeste pildistamisega seoses reeglid ja seadused, kuid 30 aastat tagasi see nii suur teema veel polnud. "Mulle meeldis, et keegi ei pahandanud minu peale, kui ma nina alt neid pildistasin. Mul ei tekkinud kordagi sellist momenti, kus keegi oleks pahandanud, et poiss, mis sa teed siin pane kaamera ära. Keegi ei teinud sellest mingisugust probleemi," meenutab fotograaf.

Pariis Autor/allikas: Peeter Langovits

Pariisi sattus Langovits 1991. ja 1992. aasta detsembris tööasjus, kuid vaba aega kasutas ta võimalikult palju selleks, et Pariisi tänavatel ringi hulkuda. Tema jaoks oli eesmärk jäädvustada pildile oma esmamuljed linnast, millest oli nähtud filme, loetud raamatuid ning kuuldud jutte vaid ülivõrdes.

Tollal alles hiljuti Nõukogude Liidu haardest vabaks saanud Eestist tulnuna mõjus Pariis eriti suursuguse ja kontrastse maailmana. "Minu jaoks oli suur erinevus. Inimesed olid vabad, neis ei olnud seda stressi ja painet. Kogu see vaba atmosfäär...," meenutab Langovits. "Illustreeriks ühe detailiga - bussiaknast vilksamisi pildistatud tänavanurga silt, kus oli maha tõmmatud Leningradi tänav ja asemele kirjutatud St Peterburi tänav. See oli ajastu märk."

Fotonäitus "Tagasivaade – Pariis 1991, 1992" on koostöös Prantsuse Instituudiga pühendatud Prantsuse-Eesti diplomaatilistele suhete 100. aastapäevale, mida tähistati 26. jaanuaril. Retrospektiiv 1990ndate alguse Pariisist kuulub näitusesarja "Tagasivaade", mida Langovits on viimastel aastatel korraldanud.

Näitust saab Viimsi raamatukogus vaadata kuni 28. veebruarini.