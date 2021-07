Galerii: Fotomuuseumis avati Peeter Langovitsi retrospektiivnäitus

Neljapäeval avati Fotomuuseumis fotomeistri Peeter Langovitsi retrospektiivnäitus tema poole sajandi loomingust. Tegemist on dokumentaalfoto teema-aasta põhiväljapanekuga.

Peeter Langovits alustas aktiivse loometööga 1970. aastate alguses, eristudes juba tollal teistest fotograafidest oma motiivivalikute ja loomingulise huviorbiidi poolest. Ta on öelnud, et kui Tallinna Fotoklubis pildistati 1970. aastate lõpul põhiliselt loodust ja kauneid naisi ning katsetati fotograafiliste eritehnikatega, siis tema jäädvustas linnaruumi muutumist ning tühermaadelt ja äärealadelt leitud "postapokalüptilisi" märke. "Lend", "Dokument K-500" ja "Jäljed seinal" on nende head näited.

"Minu huviobjektiks sai inimese kordasaadetu, tema jälg looduses ja linnaruumis. Neist kujunesid märkamatult ilma konkreetse alguse ja lõputa ajas täienevad fototsüklid. Olen olnud hinges alati eelkõige tänavapiltnik, kes vaatlejana püüab oma hetke selles kordumatus tänavateatris," rääkis Langovits ise. Tema loomingus on märgilisemateks seeriateks 1983. aastal pildistatud "Hommik uues elamurajoonis", minimalistlikus laadis vastvalminud Väike-Õismäe hommikumelu poeetika, ja "Uude korterisse", 1986. aasta seeria planktühjast Lasnamäe korterist ja selle asustamisüritusest. Näituse esimese osa moodustavad just eelmainitud originaalteosed.

Teine osa on aga tänapäevane seeria "Urban Landscapes", mille uuemad tööd pärinevad aastast 2021. Fotod abstraktses laadis tänavakunsti märkide ja mustrite süsteemist on viide Langovitsi varasele loomingule.

Audiovisuaalse näituse seob tervikuks digitaalses pildiraamis lõputult korduv esitlus autori 50-aastasest loomingust, tähtsamatest seeriatest ja projektidest ning helitaustana kuulatavad Peeter Langovitsi jutustused tema loomingu kujunemisest erinevatel perioodidel alates 1970. aastatest kuni tänapäevani.

Näituse kuraator on Tanel Verk, kujundaja Anne Järvpõld, ruumikujundaja Andres Lall.

Näitus jääb avatuks 19. detsembrini.