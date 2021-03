Mirtel Pohla: põnev oleks mängida naist, kes teeb midagi väljaspool kodu ja suhteid

"Hästi põnev oleks filmis või ka teatris mängida päriselt eksisteerinud inimest või hästi konkreetset tüüpi, viia ennast kurssi ühe hästi kindla teema, valdkonna või elulooga," rääkis Pohla. "On nii palju huvitavaid kunstnikke, kirjanikke ja poliitikuid, kellest võiks teha."

"Need ei pea oled päriselt elanud inimesed, aga miks mitte näiteks mõnda naispeaministrit või poliitikut mängida. Naist, kes teeb midagi väljaspool kodu ja suhteid. See fookus oleks mujal ja see oleks huvitav."

Pohla on lisaks filmidele mänginud ka mitmes seriaalis ning nendib, et sarjades saab nii lugu kui tegelasi põhjalikumalt arendada. "Ma arvan, et sarjade tegemine on läinud maailmas ja Eestis suunda, kus on võimalik avada teemasid laiemalt kui filmis. Film on ju üks tordilõik, saad jälgida kitsast ajalõiku. Sari võimaldab avada tegelasi ja teemasid natuke põhjalikumalt."

Pohla on tänavu teatriauhindadel nomineeritud aasta parima naisnäitleja tiitlile Lola rolli eest Ugala teatri lavastuses "Triller". "See on alati tore ja kerge rõõm, sest see ei kohusta millekski, sa ei ole selleks otseselt midagi panustanud, vähemalt mitte selle mõttega. Nii et kui selline tunnustus tuleb, siis on see muidugi tore ja üllatav," tõdes Pohla ja lisas, et koostöö selles lavastuses nii lavapartnerite kui lavastaja Taago Tubinaga oli väga hea.