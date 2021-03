Arvustus. Bourbon Sugari tasakaalus ja avar rock'n'roll

Kollektiiv Bourbon Sugar asub avalooga kohe asja juurde – viski! Tegemist on korraliku sound'iga rockbändiga, kelle kokkumängus peetavad dialoogid ja tugev žanritunnetus muudavad lood vähem etteaimatavaks, kuid samal ajal püsitakse kindlalt rockivormis.

Mõni aeg tagasi liitus ansambliga, kus on ees juba väga võimekas laulja ja kitarrist Grigori Rõžuk, ka Taavi Peterson ning paistab, et mõlema mehe kõrged standardid ja kodus kuulatud lindid töötavad plaadi kasuks. Taavi kõrge hääleulatus ja omapära lisavad pundile veelgi karismat ja karakterit. Seda kuuleb juba plaadi alguses, aga alates neljandast loost on hääl eriti soe. Muusikas on tajutavad elav jämmielement ja mõnuga kitarril soleerimine. See pakub vabadust ja ruumi, mida ansambli loomingulised mootorid nii eesliinil kui ka bassil ja trummidel meelsasti ära kasutavad. Eriti äge on, et mõni lugu lõpeb, nagu oleksid live'il, kus kogu bänd loo mitme löögiga kinni lööb.

Sügavama mõõtme annab kogu albumile seitsmes pala "Remember", mis eristub teistest oma minimalistlikuma, tänapäevasema ja elektroonilisema helikeele poolest. Siin ei tohiks alahinnata kitarri ega ühegi teise pilli rolli. Lool on absoluutne globaalse hiti konkurentsivõimekus. Järgmine rada "Make Me Feel" näitab samuti bändi tänapäevasemaid ja 80ndatest korjatud mõjutusi, kui plaadi üldine foon kaldub tugevalt 60 ja 70ndatesse.

Üldiselt on "Make A Wish" hästi kokku miksitud, tasakaalus ja avar rock'n'roll, mida on hea kuulata ja mis kannab head energiat. Tunda on, et inimesed on pühendunud. Sobib igasse hästi varustatud helisüsteemi!