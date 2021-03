Värske Rõhk jagas välja aastapreemiad

Luule kategooria: Maryliis Teinfeldt (nr 64, 68)

Maryliis Teinfeldt taaselustab õrnalt, ent veenvalt hääbuva murdekeele. Kadrina murrakus kirjutatud napid luuletused mõjuvad ühtaegu maagiliselt ja koduselt. Teinfeldt käib sõnadega õrnalt ja tähelepanelikult ümber, pigem kuulatab, kui et üritaks nendega midagi jõuliselt kehtestada, saavutades seekaudu erilise toimejõu.

Proosa kategooria: Ave Taavet (nr 67)

Ave Taaveti elurõõmsad ja värvikad lood on teretulnud leevendus, tema tegelased on alati elusad, miljöö ühtaegu detailitundlik ja avar - kõigest aimub paeluv ja täiesti omapärane maagilisnaivistlik maailm, millesse sukelduda on igati värskendav. Lühijutt "Täispilet" viib meid Moskvasse, kus ühe väga kummalise muuseumi hämar alateadvus küünitab peategelase poole, ja lugejagi ei jää sellest puutumata. Soovitame lugeda ka Ave detsembris ilmunud jutukogu "Valerahategija".

Kriitika kategooria: Agne Pilvisto (nr 64)

Agne Pilvisto käsitlus Laszlo Krasznahorkai apokalüptilisest romaanist "Saatana tango" kontekstualiseerib laialt (ja vajadusel ka kitsalt) teose eri tunnusjooni, liigub eri tasanditel, väited on selged ja põhjendatud. Pilvisto näitab, et heal arvustusel võib olla tugev esseistlik potentsiaal ning selle lugemine on vaimne ja ratsionaal-intelligentne nauding.

Vabaauhinna kategooria: Rauno Alliksaar (nr 65)

Rauno Alliksaar on Jasmin B. Frelihi "Rothkot" tõlkides leidnud teksti keerukustele elegantsed, tundlikud ja täpsed lahendused. Tõlkija on tabanud nii Frelihi keele õrnust kui ka jõhkrust ja lausete mõjuvat rütmi.