SA Kultuurilehe nõukogu arutab senise juhi jätkamist

"Mõlemad variandid on võimalikud," ütles Meri ERR-ile.

Lepingu pikendamise kasuks räägiks Mart Meri sõnul ratsionaalsus. "Kui on ratsionaalne lepingut pikendada, siis on see igati mõistlik. Kui ei ole, siis on teised võimalused," ütles Meri.

Nõukogu esimees ütles, et enda seisukohta selles küsimuses ta praegu välja öelda ei soovi.

Toomas Väljataga senise tööga võib Meri sõnul aga rahul olla.

Kriitika kohta, et Kultuurilehe väljaannete tiraažid on väikesed, küsis ta, et milline võiks olla piisavalt suur tiraaž, et tuleks vastupidine kriitika, et kulutatakse liiga palju paberit. "See sõltub kultuuriajakirjanduse huvilistest, kuidas tekstide kättesaadavus on lahendatud, kas paberkujul või veebis," lausus ta.

Veebi poolt on Kultuurileht Meri sõnul võimaluste piires arendanud ning see on ka üks ootus juhile järgmiseks perioodiks.

Teine oluline teema on tema sõnul toimetuste heaolu ja töötingimused. "On lootused, et lähemate aastate jooksul võiks see olukord efektiiivsemaks muutuda," lausus ta.

Sihtasutus Kultuurileht annab välja Eesti kultuuriajakirju ja -ajalehti: Akadeemia, Hea Laps, Keel ja Kirjandus, Kunst.ee, Looming, Loomingu Raamatukogu, Muusika, Müürileht, Sirp, Teater.Muusika.Kino, Täheke, Uma Leht, Vikerkaar, Õpetajate Leht ja Värske Rõhk.