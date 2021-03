Estonian Funk Embassy tähistab sünnipäeva telefestivaliga

"Inimestega koos praegu tähistada ei saa, järgmine parim asi, mis teha saab, on kultuurielu uues kuumkohas ehk Ida-Virumaal pidada maha telepidu, millest saab osa võtta kogu Eesti ja muu maailm," ütles Funk Embassy saadik ja algataja Henrik Ehte.

Peamine põhjus, miks telepidu just Narvas korraldatakse, on soov aidata kaasa piiride kaotamisele eesti- ja venekeelsete kultuurisõprade vahel ning viia tähelepanu maakonnale, mis koroonapiirangutest tingitult raskustesse sattunud.

"Funk-saatkond on alati seisnud hea selle eest, et inimesi läbi muusika üksteisele lähemale tuua. Ajal, mil me seda füüsiliselt ei saa teha, on siiski oluline tunda kogukonnatunnet vähemalt hingelisel tasandil," märkis Ehte.

"Nii tuuakse meie piiriäärne maakond kõigile lähemale läbi 3,5-tunnise muusikasaate, kus vahelduvad otse-eetris ägedad bändid, saatekülalised ja ka lõbusad sketšid."

Õhtu jooksul astub üles Funk Embassy esindus koosseisus Lexsoul Dancemachine, Rita Ray, Siim Aimla ja tema Funk Band. Legendaarse Detroiti plaadifirma Motown hitte esitab The Motown Sound.

Funk Embassy TV Fest toimub laupäeval, 27. märtsil algusega 19.00 ning on jälgitav Telia Inspira kanalilt, Funk Embassy Facebook'i live'na ja veebilehel funkembassy.eu/tv.

Õhtut juhib Jüri Muttika, kes teeb kohapealt intervjuusid kohaliku kultuurielu veduritega. Samuti näeb bändide vahepausidel sketše, mille peaosas on Gameboy Tetris, kes pärjati hiljuti teenetemärgiga oma panuse eest lõimumisse.