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Paavli kultuurivabrikus toimub augustis esimene Estonian Funk Embassy festival

Muusika
Lexsoul Dancemachine.
Lexsoul Dancemachine. Autor/allikas: Gerli Tooming
Muusika

21. ja 22. augustil toimub Tallinnas Paavli kultuurivabrikus esimene Estonian Funk Embassy festival Efefest, mis toob kaheks päevaks kokku funk-, soul-, disko- ja maailmamuusika saadikud Eestist ning välismaalt.

Festivali neljal laval astub üles 22 artisti ja DJ-d, kelle seast leiab juba tuttavaid koosseise, uusi tulijaid kui ka rahvusvahelisi külalisi.

Festivali peaesinejad on Lexsoul Dancemachine, Eik, Haldi ja ans Flamingo, Angus, Reti, Marcella ja Mikk Kaasik, Saudade, Timuti 8 ning Pukk brings Dilla. Rahvusvahelist mõõdet lisavad Rootsi artistid Funky Loffe ja Skåne ning Soomest saabuv Magic Sam.

Lisaks live-programmile astuvad üles DJ-d Ehte, Dr. Philgood, Heidy Purga, Silica, Liisi Voolaid, Indows95, Roman Vjazemski, Kersten Kõrge, Tuljak ja Don Varone.

Funk Embassy eestvedaja Henrik Ehte sõnul on Efefest kümne aasta jooksul kasvanud kogukonna kokkutulek.

"Funk Embassy on alati olnud rohkem kui üks muusikažanr. Meie jaoks tähendab funk uudishimu, avatust, kogukonnatunnet ja oskust leida rõõmu ka keerulistel aegadel. Efefest on selle kümne aasta loomulik kulminatsioon – koht, kus saavad kokku artistid, sõbrad ja kuulajad, kes on aidanud seda liikumist üles ehitada," lausus ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

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