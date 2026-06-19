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Augustis esmakordselt toimuma pidanud Estonian Funk Embassy festival tühistati

Muusika
EFEFest
EFEFest Autor/allikas: Estonian Funk Embassy
Muusika

Publiku vähese huvi tõttu tühistati tänavu 21. ja 22. augusti Paavli kultuurivabrikus toimuma pidanud Estonian Funk Embassy festival (Efefest).

"Pärast mõistlikku pingutust seda käima tõmmata tuleb meil hoopis pidurit panna. Kõigile mõnekümnele piletiostjale tagastatakse raha. Huvi piletite vastu on olnud oodatust madalam ja risk seada ohtu saatkonna tulevik liiga kõrge. Peamine põhjus on ilmselt selles, et jäime ürituse avaldamise ja turundamisega hiljaks. Õppetunni eest võtab vastutuse saatkonna juht Henrik Ehte," kirjutas festival pöördumises.

Funk-, soul-, disko- ja maailmamuusikale keskendunud festivali neljal laval pidi üles astuma 22 artisti ja DJ-d, esinejatena olid välja kuulutatud Lexsoul Dancemachine, Eik, Haldi ja ans Flamingo, Angus, Reti, Marcella ja Mikk Kaasik, Saudade, Timuti 8 ning Pukk brings Dilla, rahvusvahelistest artistidest Rootsi kollektiivid Funky Loffe ja Skåne ning Soomest saabuv Magic Sam.

Estonian Funk Embassy on alates 2016. aastast tegutsenud plaadifirma, kes on välja andnud teiste seast Haldi & ans Flamingo, Lexsoul Dancemachine'i ja Rita Ray muusikat.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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