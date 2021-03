Andrus Vaarik lahkub Tallinna Linnateatrist

Eesti Päevaleht kirjutab, et tööplaani järgi oleks Vaarikul olnud maikuus Linnateatris 19 etendust mängida. Näitleja tundis, et selline koormus hakkab vaikselt üle jõu käima. Endlaga liitumine on Vaariku sõnul õige otsus, kuid sellegipoolest on tal kahju Linnateatrit maha jätta.

"Sellised valikud on minu jaoks "ajaloolised". Ei ole tähtis, kuhu ma lähen. Kui ma sellise muudatuse elus teen, pean end natuke mobiliseerima. Uues keskkonnas oled uus poiss, peab end kokku võtma," jagas Andrus Vaarik mõtteid teatrivahetusest.

Pärnu teatriga seob Vaarikut pikaajaline koostöö. 5. jaanuaril algasid Ingomar Vihmari juhendamisel Leea ja Klaus Klemola "Arktiliste mängude" esimesed proovid, kus Vaarik kehastab 75-aastast proua Marja-Terttu Zeppelini.