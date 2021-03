Andrus Vaarik: loodan, et mu sidemed Linnateatriga jäävad tugevaks veel aastateks

"Mulle jääb Linnateatri repertuaari sügisest kolm-neli lavastust, need on kõik sellised, mida rõõmuga teen ja olen väga tänulik, et neid lubatakse mul edasi mängida," rääkis näitleja. "Linnateater on muuseumilaadne ettevõte - kui sinna repertuaari midagi satub, ei kao see nii kergelt, nii et mu sidemed jäävad professionaalselt tugevaks Linnateatriga veel aastateks, ma loodan."

Linnateatrist liigub Vaarik edasi Endla teatrisse, kus ta juba varasemalt kaasa löönud. "Aasta algusest olin Linnateatri poolt laenatud Pärnu teatrile, kus Ingomar Vihmar lavastas Leea ja Klaus Klemola näidendit "Arktilised mängud" ja see on selles näidendite sarjas juba kolmas, mille Pärnus välja toome. Mul on neis kõigis olnud mängida üks ja sama roll - väga karismaatiline ja jõuline Marja-Terttu Zeppelini."

"Olen novembri algusest maal elanud ja mulle see koroona väga meeldib, ei pea ringi tormama ja rapsima, võib rahus olla," rääkis Vaarik. "Äkki tundsin, et vot sellist elu ma tahangi ja kuna Ingomar mind nuias tükk aega, et tule Pärnusse, siis mõtlesin, et miks mitte talle head meelt teha."

"Ja nagu aru sain, siis endised kolleegid Linnateatrist ei ole ka solvunud, mida ma nõukogudeaegse inimesena kartsin," naljatles ta. "Aga kolleegid, kes on kirjutanud või helistanud, on mõõdukalt kurvad, minu pärast väga rõõmsad ja ülikadedad."

Vaarik tõdes, et just kolleegid ongi see osa üheteistkümnest aastast Linnateatris, mida kõige soojemalt meenutama jääb. "Seal on see sõpruskond, me oleme nagu üks perekond ja mu parimad sõbrad on ikkagi seal," rääkis ta. "Need 11 aastat olid ka mu parimad."

Lavastustest jääb talle meelde George'i roll Edward Albee näidendist "Kes kardab Virginia Woolfi". "Sain seal mängida üle 325 korra. See on meeletu õnn, et me ei kaotanud taset ja et meil isegi lõpupoole polnud häbi lavale minna."

Linnateatris on hetkel käimas ka suured muutused - maja läbib uuenduskuuri ja peagi on oodata ka uut peanäitejuhti. Vaariku sõnul seisab Linnateater kindlal pinnasel. "Linnateater on kindlustanud sellise väärika positsiooni endale, et ega ta sealt kuhugi ei kuku," kinnitas näitleja. "Sellist realistlik-psühholoogilist teatrit oleme püüdnud järjepidevalt elus hoida Eesti kultuuris ja see on hästi õnnestunud, see on selle teatri trump ja salarelv. Kuna trupp jääb samaks, nad on superprofessionaalid, erakordselt andekad inimesed ja väga head sõbrad, siis midagi drastilist ei juhtu Linnateatriga kindlasti."

Vaarik alustab tööd Endla teatri näitlejana 15. aprillil, juba on plaanis nii mõndagi. "Me tegime "Arktilised mängud" valmis ja meil oli isegi põrandaalune esietendus kaks nädalat tagasi, kus oli 20 oma maja inimest. Nüüd on see meil ootel ja me esietendume ilmselt juunis," rääkis Vaarik ja lisas, et plaanis on ka Tšehhovi "Kolm õde", kus ta mängib ühe õe Maša abikaasa Kulõgini rolli. "See on väga šikk mõte teha "Kolme õde" sellise koosseisuga, selliste mitte esimeses nooruses inimestega," kiitis Vaarik.