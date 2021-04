Priit Võigemast: näitlejana on vastutust nii palju vähem

Nagu paljudel teatriinimestel, on ka Priit Võigemastil olnud tavalisest aeglasem tööaasta. Kohati on ta seda isegi nautinud. "Mäletan, kuidas eelmisel kevadel kalendrisse vaatasin ja nii palju etendusi paistis - tööd, võtted ja kõik muu. Tundsin elevust, et kus nüüd läheb lahti! Samas muutusin natuke ärevaks, et äkki seda kõike on natuke liiga palju, et puhkamiseks ja taastumiseks ei jää aega," meenutas Võigemast kultuurisaates "OP". "See oli selline hetk, kus mõtlesin, et pean olema hästi valmis, midagi ei tohi juhtuda ja tervis ei tohi alt vedada. Ja siis pandi kõik kinni. Pean ütlema, et võib-olla tundsin isegi kergendust, et huh, pääsesin napilt."

Erinevaid projekte on Võigemastil siiski käsil, sealhulgas ka lapsepõlvesõbra Vaiko Eplikuga plaadi salvestamine. "Me praegu vaikselt treime plaati ja loodame suve alguses sellega välja tulla," rääkis ta. "Vaiko on väga hea nõuandja. Meil on õpilase ja õpilase suhe. Tema on professionaalne muusik ja ma olen hoolas õpilane."

Lisaks on ootel korvpallifilm "Kalev", millel veel paar suurte rahvamassidega stseeni vaja teha, ning peagi algavad ka Võigemasti enda lavastuse proovid. Sel korral on ta ette võtnud Marius von Mayenburgi tekstil põhineva tüki "BÄNG", kus löövad kaasa Henrik Kalmet, Martin Mill, Maarja Mitt, Aarne Soro, Teele Pärn ja Jaak Prints.

"Seal on suurepärased näitlejad. Üritan alati kokku panna dream team'i inimestest, kellega ma väga tahan koos töötada," rääkis Võigemast. "Olin eelmine suvi juba väga põnevil, aga jõudsime teha ainult ühe proovi Zoomis ja siis selgus, et vist ei ole mõtet pingutada, niikuinii ei tule midagi. Aga nüüd mais peaks proovid hakkama, ootan seda väga-väga."

Võigemast nimetab lavastust poliitiliseks teatriks. "On oht, et esietendus saabub isegi paar nädalat liiga hilja poliitilise teatri kontekstis. Olud on muutunud vahepeal," ütles ta. "See näitemäng on autori poolt kirjutatud spontaanse reaktsioonina sel hetkel, kui Donald Trump oli presidendiks saamas. Nendest hoovustest ja suundadest, kuhu maailm sel hetkel liikus ja mis huvitavad elukad järsku igalt poolt nurkadest välja ilmusid."

Võigemast, kes on praeguseks nii näidelnud kui lavastanud, tõdeb, et siiski on need kaks rolli erinevad. "Näitlejana on vastutust nii palju vähem. Mõtled ainult oma teksti peale. Keskenduda on tunduvalt lihtsam," tõdes ta. "Lavastajana peab paratamatult vastutama kõikide tekstide eest ja üks kõige tüütum asi, mis lavastamise juurde käib, millega ma lihtsalt ei saagi hakkama, on logistika."

"Mulle meeldib tegeleda näitlejatega, tegelastega, stseenidega, analüüsida, arutada, proovida, mängida, mitte tegeleda logistikaga, et kes millal proovi saab tulla või ei saa, või kes peab millal ära olema kuskil. Külm higi tuleb mul otsa ette, kui mõtlen selle peale," naljatles Võigemast.