Priit Võigemast: vabakutselise näitleja elus on momente, kui tunned, et tahaks kuskile kuuluda

Rollide eest lavastustest "Lehman Brothers" ja "Kuritöö ja karistus" aasta parimaks meesnäitlejaks tituleeritud Priit Võigemast tõdes, et tal on hea meel selline tunnustus saada. Ta rääkis, et nautis mõlemas lavastuses mängimist väga. "Lähen suurima rõõmuga alati tööle ja mõlemad on füüsiliselt kurnavad, aga pärast seda on alati hea tunne, et ma olen tõesti täna pingutanud. See on hea tunne, mulle meeldib see."

Võigemast tõdes, et möödunud aasta oli igati kummaline. "Õudselt kummaline aeg on olnud, see aasta on justkui ära hakitud," rääkis Võigemast. "Kui lubati tööd teha, pandi tihedalt etendusi. Aga mul pole selle vastu midagi, mulle töö meeldib ja teen hea meelega. Aga nii on, et vahepeal on tihedalt ja siis on tohutu vedelemine."

Näitleja rääkis, et ise publikuna teatrisaali ta eelmine aasta peaaegu ei jõudnudki, ainult paarile etendusele jõudis minna. "See tundub sajanditetagune aeg, ma ei mäleta isegi, mida ma vaatasin. Aga tahaks näha neid, kes olid nomineeritud ja preemiad said. Näiteks Juhan Ulfsaki lavastus on mul nägemata, loodan selle ära näha."

Koroonaaeg on raskusi toonud paljudele vabakutselistele loomevaldkonnas töötavatele inimestele, vabakutselise näitlejana tegutsev Võigemast ütles, et tuleb kõige kiuste siiski toime. "Ma pole siiamaani kahetsenud vabakutseliseks hakkamist, võib nii öelda, et olen ära harjunud. On momente, kus tekib nostalgiline moment," tõdes ta. "Vabakutselise näitleja elus on momente, kui tunned, et tahaks kuskile kuuluda, mitte ainult üksi ringi hulkuda."

Viimasel ajal teatris toimuvat põlvkondade vahetust on Võigemasti sõnul tunda, kuid see on tema sõnul loomulik ja hea asjade käik. "Põlvkonnad peavadki vahetuma. See on suurepärane, kui leidub inimesi, kes viitsivad ja tahavad teatreid juhtida, sest see pole mingisugune kerge töö, eriti praegu. Ma ei kujuta ette, ma ei tahaks olla teatrijuht praegu," rääkis Võigemast. "Mulle meeldib näitlejana tegutseda. Lavastajana teen siis, kui parasjagu pole näitlejana tööd, siis võtan riiulist näitemängu, mille olen kõrvale pannud."

Praegu on Võigemastil riiulist võetud näiteks briti näitekirjaniku Martin Crimpi tükk, mis peaks lavale jõudma järgmisel sügisel Draamateatris.