Aapo Ilvese luuletused. "Keelamise kuningriigis" ja "Ma ei ole vandenõuteoreetik"

Keelamise kuningriigis

Keelamise kuningriigis laiskus läheb hinda,

igaks juhuks kogu aeg ei teegi keegi midagi,

virkusel ei ole kuskilt leida kõlapinda,

aga kui ka laisklemine keelatakse kinni,

vabastust saab saada ennast haigeks kraadides,

siiski keelatud on mitteosalus paraadides,

kuigi igaks juhuks ikka nendele ei minda,

muidu ehk jääd silma ja siis pärast laku panni,

ära viiakse ja tagasi ei toodagi.

Keelamise kuningriigis muresid ei ole

enam, sestap enam pole neid ka keelata,

keelatud on pöörded paremale, vasakule,

saabumas on õnn ja terendab anarhia,

jäänud veel vaid keelamine lukku keerata.

_______

Ma ei ole vandenõuteoreetik

Ma ei ole vandenõuteoreetik,

ometi on omajagu

kahtluseid.

Tehke mulle selgeks kasvõi seegi,

miks reptiilid valitsevad meid.

Vastuseid ei anna mitte keegi,

aina rohkem küsimusi on.

Miks on minu tagaossa paigaldatud

eile öösel tulnukate sond?

Nanotehnoloogilisi kiipe

sisaldavad kartulid ja leib.

Halva ilma korral kas ma süüdistada

selles tohin vabamüürlaseid?

Ma ei ole vandenõuteoreetik,

ometi on omajagu

kahtluseid.

Tehke mulle selgeks kasvõi seegi,

miks vampiirid ahistavad meid.

Lennukiga tõmmatakse triipe,

triibu sees on lollikstegev gaas.

Internetist ära kaotatud on viited,

et ei ole ümmargune maa.

Pendliga saab asju üles leida.

Viirused on välja mõteldud.

Aitab ainult, ära oma näo kui peidad.

Algamas on maailmakord uus.

Ma ei ole vandenõuteoreetik,

ometi on omajagu

kahtluseid.

Tehke mulle selgeks kasvõi seegi,

miks meinstriim on edetabeleis.

Kliima hakkab

soojenema

peast.